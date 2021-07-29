Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat “Saha çözüm hareketi, tüm partilere ve tüm Türkiye’ye model olacak”

İstanbul’un Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat memleketi Erzincan’da CHP’liler ile bir araya gelerek basın açıklamasında bulundu. Başkan Akpolat CHP’nin İstanbul Beşiktaş’ta uyguladığı Saha Çözüm Hareketinin başarısından bahsederek, “Saha çözüm hareketi, tüm partilere ve tüm Türkiye’ye model olacak” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Erzincan İl Başkanlığı toplantı salonunda gerçekleştirilen basın açıklamasına ilk olarak CHP Erzincan İl Başkanı Ayhan Doğan ‘Saha Çözüm Hareketi’ hakkında bilgi vererek, “Tüm dünyayı saran pandemi ülkemizde derinleşen ekonomik krizin büyük bir zorluğa dönüşmesine yol açtı. Bu zor dönemde başlattığımız Erzincan Saha Çözüm Hareketi ile derinleşen bu ekonomik bunalımda halkımızın yanında olacak, Erzincan’da çalmadık kapı bırakmayacağız. Merkez ilçemizden başlayacak olan Erzincan Saha Çözüm Hareketi, tüm ilçe ve köylerimizde hane ve esnaf ziyaretleriyle halkımızın yanında olacak. Halkımızın sorunlarını sahaya inerek bizzat halkımızdan öğrenecek, Erzincan İl Başkanlığımızın koordinesiyle partimizin çözüm önerilerini halkımıza sunacağız. Parti örgütümüzden oluşan Saha çözüm ekibimiz, parti politikalarına hâkim, kentimizin sorunlarının bilincinde ve iletişim konusunda eğitim almış profesyonel partililerimizden oluşuyor. Çalışma boyunca ekibimiz, Erzincan Merkez ilçeden başlayarak, ilçe ve köylerimizde tüm hane ve iş yerlerini ziyaret edip, vatandaşlarımıza pandemi koşullarına uygun olarak maske ve dezenfektan hediye edecek, partimizin politikalarını anlatacak ve sorunlarını dinleyerek rapor hâline getirecek. Hazırlanan bu raporlar parti genel merkezimize sunulacak ve çözüm yolları ortaya koyulacaktır. Bu süre zarfında esnafımız ve çiftçimizle bir araya gelinecek ve kentimizin ekonomik kalkınmasıyla ilgili sorunlar tüm paydaşlardan öğrenilecek. Esnafıyla, işçisiyle, köylüsüyle, genciyle, kadın ve erkeğiyle tüm Erzincan halkıyla kol kola kentimizin sorunlarını konuşacak, yine halkımızdan gelen önerilerle sorunlara çözümler üreteceğiz. Bunları halkımıza sunarak, hemşerilerimizle birlikte kentimizin ve ülkemizin sorunlarına çözüm bulacağız. Erzincan Saha Çözüm Hareketimiz bu amaç ve hedeflerle, Genel merkezimizin ve il başkanlığımızın liderliğinde yola çıkıyor.

Sorunların çözüldüğü geleceğe umutla bakan bir Erzincan ve refah içinde, huzur içinde bir Türkiye hedefiyle sahaya çıkıyoruz.” diye konuştu.

Ardından konuşma yapan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ise, “Erzincan’dayım, kendi memleketimdeyim. Kendi memleketimde olmaktan ve sizlerle beraber olmaktan gurur duyuyorum. Erzincan İl Başkanlığımız çok önemli bir çalışmayı başlatıyor. Siyasetin ihtiyacı olan, kapı kapı gezme, herkesin halini hatırını sorma ve vatandaşı dinleme konusu şu anda çok güncel ve önemli. Çünkü pandemi nedeniyle çok önemli bir ekonomik krizle karşı karşıyayız. Bu ekonomik kriz her gün derinleşmeye devam ediyor. Dolayısıyla her gün bu ekonomik krizden etkilenen dün ihtiyaç sahibi olmayan ama bu bir ihtiyaç sahibi konumuna gelmiş yüzlerce komşumuzun yurttaşımızın olduğunu biliyoruz. Bu çalışmanın amacı vatandaşlarımıza gitmek, onlara maske ve dezenfektan verirken onların güncel sorunlarını dinlemek ve aslında Erzincan’ın verisini güncellemektir. Erzincan’da kaç tane ihtiyaç sahibi hane var, Erzincan’ın temel sorunları nelerdir, dün sorun olmayan ama bugün sorun haline gelmiş yeni konularımız var mıdır yok mudur bunlarla ilgili bir değerlendirme sürecini başlatıyoruz. Erzincan İl Başkanlığımızın şahsında bütün örgütümüze yürekten teşekkür ediyorum. Çok önemli bir çalışma, hep özlemini duyduğumuz ama yaparken sorun yaşadığımız bu kapı kapı dolaşma işine bugün ete kemiğe bürünmüş bir şekilde başlayacağız. Biz Beşiktaş’ta bu çalışmanın bir benzerini ‘Beşiktaş Saha Çözüm Hareketi’ olarak yaptık. Beşiktaşımız da 93 bin 540 hane yaklaşık 20 bin tane iş yerini ziyaret ettik. Komşularımızla yan yana geldik, onların sorunlarını dinledik, onların taleplerini dinledik. Bu sorunları hükümetin, merkezi iktidarın çözeceği nitelikteki sorunları genel merkezimize iletti. Onlar milletvekillerimiz aracılığıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünden bu soruların çözümü ile ilgili dile getirdiler. Ve komşularımız bize ilettikleri sorunların Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünden konuşulduğunu görünce çok mutlu oldular ve bu işlerin takibi yapıldı. Dolayısıyla çok önemli bir sürecin sonuna gelmiş olduk Beşiktaş’ta. Biz yola çıkarken Beşiktaş’ta 118 olarak bildiğimiz ihtiyaç sahibi hane sayısı bu çalışma neticesinde bin 228 olarak güncellendi. Tabi ki bu sayı ben ihtiyaç sahibiyim diyebilen aile sayısıdır. Biz bir bu kadarda diyemeyen vatandaşımızın olduğunda biliyorduk. Dolayısıyla bununla ilgili hazırlıklar yaptık ve sorunların yüzde 89’u bize iletilen sorunların yüzde 89’unu çözüme kavuşturduk. Tabi ki Erzincan Belediyesi Cumhuriyet Halk Partisi’nde değil ama burada vatandaşlarımızın temel sorunları var. İşte su sorunu var, kulaklık sorunu var, tarım ve hayvancılıkla ilgili sorunlarımız var, HES sorunu var, birçok Erzincan’ın konusu var ama bu hepimizin bildiği konuların dışında da yeni problemlerin mutlaka tespit edilmesi ve bu konuların çözümü ile ilgili mutlaka Cumhuriyet Halk Partisi’nin bu çözüm sürecinin içerisinde olması gerekir. Bu da en doğru değerlendirmeyi yaptıracaktır bizlere. Erzincan il başkanımız ve ekibi, yönetim ve ilçe başkanları, ilçe yöneticileri, kadın kolları, gençlik kolları, mahalle birimlerinin hepsi topyekûn bir şekilde sahaya çıkacak ve bu çalışmayı başlatacak. Göreceksiniz ki bu çalışmanın sonucunda hangi siyasi partiye oy vermiş olursa olsun, hangi inanç grubundan olursa olsun hiç fark etmeksizin herkes sorularını söyleyecek ve bu sorunların çözülmesi noktasında hareket ettiğimiz sürece de mutlaka değerlendirmesini de günün sonunda oy verirken bu yönde kullanacaktır. Kendisine giden, halini hatırını soran, sorunlarına çözüm bulan partilere insanlar oy vereceklerdir. Ama içinde bulunduğumuz süreç bir siyasi süreç değil, gerçekten ekonomik kriz çok derinleşiyor derinleşmeye de devam ediyor. Temel amacımız parti ayırmaksızın herkesin yanında olmak. Beşiktaş’ta bunu başardık, şimdi kendi memleketimizde Erzincan İl Başkanlığımızın önderliğinde bu çalışma sürecini başlatıyoruz. Ben eminim ki Erzincan İl Başkanlığımıza başlatılan bu hareket, bu saha çözüm hareketi tüm Türkiye’ye örnek olacak, tüm Türkiye’ye bir model olacak ve hepsinde uygulanacaktır. Genel merkezimizin de bu çalışmaya önemli bir desteği olmuştur. Ben başkanımız şahsında tekrar bütün Erzincan il örgütünü tebrik ediyor, başarılar diliyorum.” ifadelerine yer verdi.