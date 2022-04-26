Berberlerde bayram yoğunluğu

Erzincan’da yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla berberlerde yoğunluk yaşanıyor.

Bayram tıraşına gelen müşterilerin oluşturduğu yoğunluk nedeniyle birçok berber ve kuaför gece geç saatlere kadar hizmetlerini sürdürüyor. Bazı berberler ise randevusuz müşteri kabul etmiyor.

Kent merkezinde 20 yıldır berberlik yaptığını ifade eden Burak Şimşek, bayrama az bir sürenin kaldığını, bayram tıraşı için gelecek vatandaşların tıraş olmayı son güne bırakmamaları gerektiğini hatırlattı. Geç saatlere kadar çalıştıklarını söyleyen Şimşek: "Ramazan Bayramına az bir zaman kaldı. Gece geç saatlere kadar çalışıyoruz. Arife günü sabaha kadar çalışacağız. Herkesin bayramını kutluyoruz.” dedi.