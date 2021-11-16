Belediyeden sonbahar temizliği

Erzincan’da kış ayları yaklaştıkça ağaç dallarından dökülen yaprak gazelleri belediye ekiplerince temizleniyor.

Erzincan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri her gün belirlenen plan dâhilinde kent genelinde temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, çöplerin toplanması, yolların ve parkların bakım-onarımının yanı sıra ana cadde, yol, meydan ve merkezlerin çevre temizliği konusunda yoğun mesai harcıyor. Belirlenen program kapsamında her gün bir mahallede çalışmalarını sürdüren Temizlik İşleri ekipleri, son olarak Yavuz Selim Mahallesi’nde genel temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun çevreye önem verdiklerini belirterek, "Park, bahçe, kaldırımlar ve refüjlerde çim biçme ile yabani otların temizliklerini aralıksız sürdürüyoruz. Öte yandan çevre görüntüsünü bozan dal ve katı atıkları temizleme çalışmalarımız da devam ediyor. Belirlediğimiz program dâhilinde ekiplerimiz tüm mahallelerimizde park ve bahçelerin temizliği, yolların ve parkların bakım onarımını sürdürüyor. Erzincan’ımızın çehresini güzelleştiriyor, hemşerilerimizin yaşam alanlarını temiz ve bakımlı olması için özen gösteriyoruz" dedi.