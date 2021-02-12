Belediyeden esnafa bayrak hediyesi

Erzincan Belediyesi’nce, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü nedeniyle esnafa Türk bayrağı dağıtıldı.

Erzincan’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü münasebetiyle Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Ordu Caddesinde bulunan esnafı ziyaret edip bayramlarını kutladı ve şanlı Türk Bayrakları hediye etti.

Başkan Aksun’a ziyaretinde MHP Erzincan İl Başkanı Salih Aksu, Belediye Meclis Üyeleri Selami Mayda ve Levent Baydaş katıldı.

Başkan Bekir Aksun, “Erzincan’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü münasebetiyle esnafımızı ziyaret ediyoruz. Bayramlarını kutluyoruz. 13 Şubat 1918 tarihinin Erzincan’ımız için önemi çok büyüktür. Bugün anısına esnafımıza en güzel hediyenin şanlı Türk Bayrağımız olacağını düşündük. Ben tekrar şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Erzincanlı hemşehrilerimizin bayramını kutluyorum” dedi.

Ziyaret edilen esnaflar ise Başkan Aksun ve beraberindekilere anlamlı hediyeleri için teşekkürlerini ilettiler.