Belediye tarıma el attı

Erzincan’da belediye ekiplerince 60 dekarlık araziye arpa tohumu ekimi yapıldı.

Konuya ilişkin Erzincan Belediyesinden yapılan açıklamada, “Tarımsal ürünlerin yoğun olarak üretildiği ilimizde, Belediye Başkanı Bekir Aksun’un talimatları doğrultusunda Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından, Ziraat Mühendisleri kontrolünde ekilebilir alanların ekilmesini sağlamak, üreticilere hangi ürünlerin, hangi çeşitlerin daha verimli olduğunu gösterebilmek ve ekilebilir olduğunu vatandaşlar ile paylaşmak için uygulama tarlaların da 2022 yılı ekim ayında güzlük ekim olarak arpa ve buğday ekimleri yapılmıştı. Şimdi ise güzden ekimi yapılan alanlardan kalan 60 dekarlık araziye ilkbaharlık arpa tohumu ekimi yapılıyor.” denildi.