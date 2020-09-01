Belediye ekipleri Covid-19 önlemleri kapsamında caddeleri dezenfekte etti

Erzincan’da belediye ekipleri, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında, kentin ana caddeleri ile kaldırımlarını yıkayıp dezenfekte etti.

Cadde, sokak ve çöp konteynerlerini deterjanlı sularla yıkayan ve ilaçlayan ekipler, bir yandan da cami, çocuk oyun parklarını da dezenfekte ediyor. Erzincan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından cadde ve sokaklar deterjanlı sularla yıkanarak, dezenfekte ediliyor. Korona virüsle mücadele kapsamında çöp konteynerlerinin de önce içi ve dışı yıkanıyor, ardından da virüs ve bakterilere karşı ilaçlama işlemleri yapılıyor.

Erzincan Belediyesi Başkan Yardımcısı İkram Çamur, yürütülen çalışmalar hakkında açıklama da bulundu.

Başkan Yardımcısı Çamur, “Erzincan Belediyesi olarak salgın hastalık başladığı günden bu güne kadar çalışmalarımızı titizlikle devam ettiriyor ve gerekli önlemleri alıyoruz. Bugünde halkımızın yoğun olarak kullandığı özellikle ana caddelerimizi duraklarımızı kaldırımlarımızı hem temizliyoruz hem de dezenfeksiyon yapıyoruz. Halkımızın salgın hastalıktan en az etkilenmesi için Belediye olarak üstümüze ne düşüyorsa elimizden geldiği kadar yapmaya çalışıyoruz. Bu salgın hastalık süreci tek başına kişilerin ya da kurumların önlem alabileceği bir süreç değildir. Burada halkımıza da vatandaşlarımızda çok önemli görevler düşüyor. Halkımızdan ricamız devletimizin açıklamış olduğu, önlemleri, getirmiş olduğu kuralları harfiyen uymaları, maskesiz sokağa çıkmamaları, kalabalık ortamlarda sosyal mesafeyi korunmasını istiyoruz" diye konuştu.