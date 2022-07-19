Belediye ekipleri çalışmalarına devam ediyor

Erzincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri çalışmalarına haftanın yedi günü aralıksız devam ediyor.

Erzincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde asfalt, kilitli parke taşı döşeme, kaldırım ve yol genişletme gibi çalışmalarını sürdürüyor. Yol genişletme çalışması başlatılan Ömer Parmaksızoğlu Caddesi’nde çalışmalar sona yaklaşırken, yağmur suyu drenaj hattı ve geri çekilen duvarların örme çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Yaz sezonunda Fatih Mahallesi genelinde başlatılan kilit parke yol tamiratı ve kaldırım bakım onarım çalışmaları devam ediyor. Ekipler, bozulan kilit parke yollarda kırılan ve eskiyen parke taşları yenileri ile değiştiriyor. Çeşitli nedenlerle tahrip olan ve bozulan kaldırım taşlarını söken ekipler, yerine sağlam ve modern kaldırım yapıyor.

Kaldırım yenileme çalışmalarına belirlen program dahilinde devam eden ekipler, Dede Korkut Caddesi’nde de yenileme çalışmaları başlattı. Eski kaldırımları söken ekipler yeni kaldırım yapımına devam ediyor.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun; "Vatandaşlarımızın ulaşımlarını emniyetli bir şekilde yapabilmelerini sağlamak için yol bakım çalışmalarımız hızlandırdık. Ekiplerimiz, yol genişletme, asfalt, kaldırım yenileme gibi çalışmalarını özverili bir şekilde sürdürüyor. Kaynaklarımızı etkin ve verimli şekilde kullanarak daha yaşanabilir bir Erzincan için çalışmaya devam ediyoruz." dedi.