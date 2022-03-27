Bayburt’ta yağışlar yüzde 40 azaldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı 2022 kış mevsimi yağış değerlendirmesi raporuna göre, Bayburt’ta yağışlar yüzde 40 oranında azaldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı son değerlendirmelere göre, 2022 yılı kış mevsimi yağışları normali ve geçen yıl kış mevsimi yağışlarının üzerinde gerçekleşti. Yağışların İzmir çevreleri, Kuzey Ege ve Trakya’nın tamamında yüzde 40’ın üzerinde arttığı, Bayburt, Konya, Eskişehir, Çankırı, Çorum, Amasya, Kastamonu, Gümüşhane, Şanlıurfa, Mardin ve Artvin çevrelerinde ise yer yer yüzde 40’ın üzerinde azaldığı görüldü. 2022 kış mevsiminde en fazla yağış alan il 621 milimetre ile Antalya olurken en az yağışı 50 milimetre ile Iğdır aldı. Yağışlarda normaline göre en fazla azalma ise yüzde 47 ile Mardin’de gerçekleşti.

Öte yandan, yayınlanan verilere göre Türkiye genelinde kış mevsiminde yağış ortalamaları arttı. Türkiye’ye geçen yıl 171,4 milimetre, bu yılın kış mevsiminde 232,9 milimetre yağış düştü. Buna göre, Türkiye’de kış mevsimi yağışları, uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 13, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36 arttı.