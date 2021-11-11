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Bayburt’ta Milli Ağaçlandırma Seferberliği: 15 bin fidan dikildi

Cumhurbaşkanlığı genelgesi ile Milli Ağaçlandırma Seferberliği Günü ilan edilen 11 Kasım’da Bayburt’ta 15 bin fidan toprakla buluşturuldu. Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda ülke genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen ağaçlandırma seferberliğinde toplam 252 milyon fidan dikildi.

ERZİNCAN 11.11.2021, 17:06
Bayburt’ta Milli Ağaçlandırma Seferberliği: 15 bin fidan dikildi

Cumhurbaşkanlığı genelgesi ile Milli Ağaçlandırma Seferberliği Günü ilan edilen 11 Kasım’da Bayburt’ta 15 bin fidan toprakla buluşturuldu. Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda ülke genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen ağaçlandırma seferberliğinde toplam 252 milyon fidan dikildi.

Bayburt’un merkeze bağlı Göldere köyünde belirlenen ağaçlandırma sahasına 2 bin 500 fidan dikilerek seferberliğe destek olundu. Ülke çapında olduğu gibi eş zamanlı gerçekleştirilen fidan dikim etkinliğinde Bayburt’ta 15 farklı noktada 15 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Göldere köyündeki etkinlikte konuşan Vali Cüneyt Epcim, ağaçlandırma seferberliğinin hayırlı olmasını temenni etti. Milli Ağaçlandırma Seferberliği’nin üçüncü yılını kutladıklarını belirten Vali Epcim, çalışmaların son yıllardaki en önemli atılımlardan biri olduğunu dile getirdi.

Vali Epcim, “Buradan İstanbul’a kadar yolculuk yaptığınızda gördüğünüz alanlar, belki Anadolu coğrafyasının yüzde 70’i yüz yıl önce büyük ormanlarla kaplıydı. Fakat toplumsal gelişmeler bu süreci olumsuz yönde etkiledi ve ağaç varlığımızda ciddi bir kayıp yaşadık. Bayburt’umuzda da okunan kitaplardan, arşivlerden anladığımız kadarıyla şu anki orman varlığının belki iki yüz katı orman varlığı olduğunu değerlendirmekteyiz. Bu manada biz de her köye bir orman projesi gibi Milli Ağaçlandırma Seferberliği kapsamında yapılacak çalışmaları destekleyen bir çalışma yaptık. Özellikle Orman İşletme Müdürlüğümüzü güçlendirecek. Onlara kaynak sağlayacak çalışmalarda bulunduk.” diye konuştu.

Ağaçlandırma alanının ilerleyen dönemlerde sosyal etkinlikler için önemli bir konum olacağı değerlendirmesinde bulunan Vali Epcim, şunları söyledi: “Bugün Kırklartepe Barajımızın sahasındayız. Bu saha ileride Bayburt’un sayfiye alanlarından biri olacak. Bayburt’un gelecekteki en büyük gölet alanlarından biri olacak. Bu alanda hoşça vakit geçirecek vatandaşlarımızın da önünü açmış oluyoruz.”

Konuşmasında ağaçlandırma sahası yanında yer alan Kırklartepe Barajı’na da yer veren Vali Epcim, yapımı bir süredir devam eden projeyi çok önemsediklerine vurgu yaptı. Barajın su tutmaya başladığı müjdesini paylaşan Vali Epcim, “Bunun anlamı dokuz ay sonra buraya adeta bir deniz gelmiş oluyor. Bu manada başta Cumhurbaşkanı olmak üzere emeği geçen devlet büyüklerimize çok teşekkür ediyoruz. Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü’ne süreç kapsamında verdiği destek dolayısıyla da ayrıca teşekkür ediyoruz” dedi.

Ağaçlandırma çalışmalarına ilişkin bilgi veren Orman İşletme İl Müdürü Zeynel Yalçındağ da Bayburt’un orman varlığı bakımından fakir olmasına karşın son beş yıl içerisinde yapılan çalışmalarla Türkiye genelinde 75’inci sıradan 73’üncü sıraya yükseldiğini aktardı. Gelecek 5 yıl içerisinde Bayburt’u bu tabloda birkaç basamak daha yukarı taşımak istediklerine vurgu yapan Yalçındağ, “Bayburt ilimizde ‘Her Köye Bir Orman’ projesi kapsamında şu ana kadar 15 köyün ağaçlandırma çalışmalarını bitirdik. İnşallah yıl sonuna kadar 24 köyün ağaçlandırma çalışmalarını bitireceğiz.” İfadelerini kullandı.

Milli Ağaçlandırma Seferberliği, hazırlanan fidanların dikimiyle sona erdi.

Etkinliğe Vali Cüneyt Epcim’in yanı sıra Garnizon Komutanı Topçu Albay Zekeriya Tosun, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ramazan Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, İl Genel Meclis Başkanı Bülent Yardımcı, kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri, sivil toplum kuruluşu yöneticileri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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