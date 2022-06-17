Başpınar’da selden zarar gören içme suyu hattı yenileniyor

Erzincan’da selden zarar gören içme suyu hatlarının bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor. Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri Başpınar Mahallesi’nde içme suyu hattını yeniliyor.

Başpınar Mahallesinde olumsuz hava koşulları ve sel nedeniyle tahrip olan içme suyu borularında çalışma başlatıldı. Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda dağdan gelen isale hattı sel yatağından uzaklaştırıldı. Toplamda 2,5 km olan isale hattına 110 mm 16 atü P100 boruları çekiliyor. Yeni çekilen hat ile bundan sonra sel ve doğal afetlerden minimum şekilde etkilenecek. Ayrıca Başpınar Mahallesi’nde yaşanan sel sonrası su hattının tahrip olmasıyla ortaya çıkan su sorunu da 800 m seyyanen su çekilerek karşılandı.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Bekir Aksun; “Şehrimizde yaşanan sel felaketinin ardından Başpınar Mahallemizde içme suyu hattı tahrip olmuş ve mahallemiz susuz kalmıştı. Sel felaketinin ardından ve çalışmalarımız sırasında vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması adına seyyanen su hattı çekerek mahallemizin su ihtiyacını karşıladık. Mahalleye gelen içme suyu isale hattını sel yatağından çıkararak yerine daha dayanıklı borular ile 2,5 km’lik yeni hat çekiyoruz. Çalışmalarımızı en kısa zamanda tamamlayarak mahallemizin kullanımına sunacağız.” dedi.