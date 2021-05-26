Başkan Pekmezci, Bakan Selçuk’un online toplantısına katıldı

Korona virüs pandemi sürecinde yüz yüze eğitimin etkili bir şekilde yapılamaması nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan "Telafide Ben de Varım" kampanyası çerçevesinde belediyelerin eğitime katkılarının neler olabileceği konusunda Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk başkanlığında çevrimiçi toplantı gerçekleştirildi.

Türkiye Belediyeler Birliği’nin ev sahipliğinde ikincisi gerçekleştirilen toplantıya Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’de katıldı.

Milli Eğitim Bakanımı Ziya Selçuk tüm Bayburtlulara selamlarını iletti.