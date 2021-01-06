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Başkan Bilici’ye Kaymakam Çelik’ten ziyaret
Tercan Kaymakamı Musa Kazım Çelik, Mercan Belde Belediye Başkanı Bayram Bilici’yi makamında ziyaret etti.
ERZİNCAN 06.01.2021, 08:11
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Tercan Kaymakamı Musa Kazım Çelik, Mercan Belde Belediye Başkanı Bayram Bilici’yi makamında ziyaret etti.
Gerçekleştirilen ziyarette Kaymakamı Musa Kazım Çelik, Mercan Beldesinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi alarak, misafirperverliğinden dolayı Başkan Bilici’ye teşekkürlerini iletti.Ziyarette Kaymakamı Musa Kazım Çelik’e, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Cihan Yıldız ve Mercan Jandarma Karakol Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Çöl eşlik etti.
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