Başkan Aksun: “Şehir yapılanmasını deprem riskine göre yapmak hepimize düşen hayati bir görevdir”

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, 13 Mart 1992 yılında Erzincan’da meydana gelen depremin 31. yıl dönümü nedeniyle bir anma mesajı yayımlayarak, “Şehir yapılanmasını deprem riskine göre yapmak hepimize düşen hayati bir görevdir” dedi.

Başkan Aksun mesajında şu ifadelere yer verdi; “13 Mart 1992 yılında Erzincan’da meydana gelen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle yâd ediyorum. Depremlerle birçok kez yıkılıp yeniden inşa edilen ve Kuzey Anadolu fay hattında yer alan ilimizde, bir daha deprem yaşamamak, muhtemel bir depremde can ve mal kaybına uğramamak en büyük temennimizdir.

Erzincan’ın tarihi boyunca gerçekleşen büyük depremler bir gerçeği ortaya çıkarmıştır. Depremler geçmişte olduğu gibi gelecekte de olabilir. Depremlerde can ve mal kaybını en aza indirmek, depremlere hazırlıklı olmak ve şehir yapılanmasını deprem riskine göre yapmak hepimize düşen hayati bir görevdir. Bu gerçeği göz ardı etmeden şehrimizde yatay mimariye devam edeceğiz.

Göreve geldiğimiz günden itibaren özellikle kentsel dönüşüm alanında önemli çalışmaları gerçekleştirdik. Erzincan’ın en eski yapılarının bulunduğu Kızılay Mahallesinde kentsel dönüşüm çalışmalarımızı tamamladık. Hocabey Mahallesinde yıkım ve temizlik işlemleri tamamlandı. Eski Polis Lojmanları, eski Subay Lojmanları ve şehir merkezinde bulunan birkaç riskli binayı da bir kısmını Bakanlık işbirliği ile diğerlerini ise Belediye olarak satın alarak yıktık. Allah nasip ederse görev süremiz boyunca bu çalışmalarımızı aksatmadan devam ettireceğiz.

Bu duygu ve düşünceler ile 13 Mart 1992 ve 27 Aralık 1939 yılında Erzincan’da, 06 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli 11 ilimizde ve ülkemizde şimdiye kadar yaşanan bütün depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyor, saygıyla anıyorum.”