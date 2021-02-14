Başkan Aksun Covid-19 aşısı oldu

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Türkiye’ye de uygulanmaya başlanan CoronaVac aşısının ilk dozunu yaptırdı.

Covid-19 aşısını yaptırmak üzere Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne giden Aksun’u İl Sağlık Müdürü Erkan Hirik karşıladı.

Başkan Aksun burada yaptığı açıklamada; “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli’nin önderliğinde başlatılan aşı uygulamasına sıramın gelmesiyle birlikte bende katılarak Covid-19 aşısını yaptırdım. Vatandaşlarımızdan da ricam kendileri için belirlenen tarihlerle de gelip aşılarını yaptırsınlar, aşı konusunda asla endişe duymasınlar. İnşallah bu zor zamanları hep birlikte atlatacağız. Bu vesileyle büyük fedakarlıklar göstererek görevlerini yapan tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.