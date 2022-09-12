Başkan Aksun: “Ahilik; bilginin hikmetle, ticaretin ahlakla buluşmasıdır”

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Ahilik Haftası nedeniyle bir kutlama mesajı yayımlayarak, “Ahilik; bilginin hikmetle, ticaretin ahlakla buluşmasıdır” dedi.

Ahilik geleneğini yaşatan ve yaşatılması için gayret gösteren herkese şükranlarını sunan Başkan Aksun mesajında şu ifadelere yer verdi;

“Ecdadımızın Anadolu’yu yurt yapmasına yardımcı olan tarihteki en önemli sivil toplum kuruluşlarından Ahilik teşkilatı, 13. yüzyılda temelleri atılan ve iyi ahlak, doğruluk, kardeşlik, yardımseverlik gibi değerler üzerinden yüzümüzü ağartan, başımızı dik kılan bir medeniyet projesidir.

Ahilik; bilginin hikmetle, ticaretin ahlakla buluşmasıdır. Ahilikte hamd vardır, şükür vardır, kanaat vardır. Ahilik sadece ticari bir meşguliyet değil, manevi değerlerimizin, geleneklerimizin ve kültürümüzün muhafızıdır. Toplumsal dokunun, sosyal dayanışma ve adaletin teminatıdır. En önemlisi de esnafımız, güvenirliliğin, dürüstlüğün emin olma simgesidir.

Selçuklu Devleti’nde, Osmanlı Devleti’nde ve Türkiye Cumhuriyeti’nde de esnaf ve sanatkârlarımız toplumun ana omurgası, kültürümüzün taşıyıcı kolonları olmuş ve olmayı da sürdürmektedirler. Her daim hakka ve hakikate tanıklık eden ve daima iyiliğin gören gözü, tutan eli olan ecdadımızdan aldığımız bu kutsal emaneti daha da zenginleştirerek, sonraki nesillere aktarmak için çalışmaya devam edeceğiz.

Bu duygularla, Ahilik geleneğini yaşatan ve yaşatılması için gayret gösteren herkese şükranlarımı sunuyorum.”