Basına destek paketinin bazı maddelerinin süresi bir ay daha uzatıldı

Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulunun toplantısında, salgın sürecinde resmi ilan ve reklam alan süreli yayınların yerine getirmek zorunda olduğu şartlardan olumsuz etkilenmemesi ve gazetecilik faaliyetlerini eksiksiz sürdürebilmeleri için aldığı 212 sayılı Genel Kurul kararının 2. ve 3. maddelerinin süresinin 1 ay daha uzatılmasına karar verildi.

Dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizin de etkin bir şekilde mücadeleye devam ettiği Covid-19 küresel salgını dolayısıyla, Cumhurbaşkanlığı, Bakanlıklar ve ilgili kurumların aldığı karar ve uygulamalar çerçevesinde birçok tedbir alındı. Bu kapsamda Basın İlan Kurumu süreli yayınların mevzuat gereği yerine getirmek zorunda olduğu fiili satış, teslim yükümlülüğü, kadro sayısı ve benzeri şartlar bakımından olumsuz etkilenmemesi ve gazetecilik faaliyetlerinin eksiksiz olarak sürdürülebilmesi için Basın İlan Kurumu Genel Kurulunun 13 Mayıs 2020 tarihli toplantısında, 212 sayılı karar alınarak Resmi Gazete’nin 15 Mayıs 2020 tarihli ve 31128 sayılı nüshasında yayınlanarak yürürlüğe girmişti.

Süreli yayınların, Covid-19 salgını süresince mevzuat gereği yükletilen vecibelerin yerine getirilememesi nedeniyle mağdur olmamaları için alınan 212 sayılı Genel Kurul kararında yer alan 2. ve 3. maddelerinin 30 Kasım 2020 tarihine kadar uzatılmasına Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulunca aynı Genel Kurul kararının 14. maddesi uyarınca karar verildi.

Buna göre, kısa çalışma ödeneğinden yararlanan gazetelerin kadrosunda görev yapan fikir işçileri, Türkiye İş Kurumunun izni ölçüsünde gazetelerin asgari kadrosunda tam ve eksiksiz olarak çalışmış kabul edilecek.

Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre aranılan fiili satış adedine (baskı-bayi-abone vs.) ilişkin düşüşler için salgın mücbir sebep olarak değerlendirilecek ve anılan maddelerdeki fiili satış adedi şartları uygulanmayacak.