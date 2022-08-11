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Basın Kartı Komisyonu toplandı

Bu yılın ilk Basın Kartı Komisyonu toplantısı yapıldı.

ERZİNCAN 11.08.2022, 13:01
Basın Kartı Komisyonu toplandı

Bu yılın ilk Basın Kartı Komisyonu toplantısı yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının ev sahipliğinde 2022’nin ilk Basın Kartı Komisyonu toplantısı yapıldı.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığında düzenlenen Basın Kartı Komisyonu toplantısının açılış konuşmasını Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun yaptı.

Toplantıda, basın mensuplarına ait 1187 dosya görüşüldü, 890 basın mensubu ilk kez basın kartı, 297 basın mensubunun ise "ömür boyu taşıma hakkı" kazandıran, "sürekli basın kartı" almasına karar verildi.

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