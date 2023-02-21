Başhekim Kuyrukluyıldız Prof. oldu

Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Ufuk Kuyrukluyıldız, doçentlikten profesörlüğe terfi etti.

Haziran 2022 tarihinde Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi olarak atanan Ufuk Kuyrukluyıldız, profesörlük unvanını geçtiğimiz 10 Şubat’ta aldı.

Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız kimdir?

1978 yılında Erzincan’da doğdu. İlk ve orta dereceli eğitimini Erzincan’da tamamladı.1995 yılında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanarak tıp eğitimine başladı. 2001 yılında fakülteyi 5.likle bitirerek mezun oldu. 2001-2004 yılları arasında Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde sırasıyla Mollaköy, Kavakyolu, 4.no’lu sağlık ocaklarında pratisyen hekim olarak görev aldı. 2004 yılında İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniğinde uzmanlık eğitimine başladı. 2008 yılında Anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanı olarak Erzincan Devlet Hastanesi’nde göreve başladı. 2012 yılında Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde doktor öğretim üyesi olarak atandı. Mengücekgazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde başhekim ve başhekim yardımcılığı gibi görevlerde bulundu. 2017 yılında Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalında tıp doçentliği unvanını aldı. 2018- 2022 yılları arasında Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevinde bulundu.10 Haziran 2022 tarihinden itibaren yeniden Mengücekgazi Eğitim Araştırma Hastanesi başhekimliği görevine başladı. 10 Şubat 2023 tarihi itibariyle de Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalına profesör olarak atandı.

Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız evli ve 2 çocuk babası. İleri düzeyde İngilizce ve orta düzeyde Almanca bilmektedir.