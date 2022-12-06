Başhekim Kuyrukluyıldız: “Kasım ayında 83 bin 530 hasta muayene edildi”

Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız geçtiğimiz kasım ayı içerisinde 83 bin 530 hastanın poliklinik hizmeti aldığını söyledi.

Erzincan’da bulunan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kasım ayı içerisinde 33 bin 142 hasta randevulu, 50 bin 388 hasta ise randevusuz poliklinik hizmetinden faydalandı. Konu ile ilgili açıklamada bulunan Başhekim Doç. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, “Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanemizde kasım ayında 83 bin 530 hastamızı muayene ettik. Bu hastalarımızdan 33 bin 142 kişi MHRS üzerinden randevu alarak gelirken, 50 bin 388 hastamızı da geri göndermeyerek hastalığına şifa bulmaya çalıştık. Hastanemize gelen hasta vatandaşlarımıza büyük önem veriyoruz. Onları buradan randevunuz yok diye geri göndermemeye özen gösteriyoruz. Hastanemizin sağlık anlamında verdiği hizmet gün geçtikçe gelişiyor. İnşallah ileride kalitemizi daha da artırarak artık sevk veren değil sevk alan hastane durumunda olmak istiyoruz. Vatandaşlarımızı başka illere sevk etmek istemiyoruz ve bunun içinde tüm mesai arkadaşlarımızla gece gündüz demeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.