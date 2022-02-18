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Başhekim Çimen korona virüse yakalandı
Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Orhan Çimen korona virüse yakalandı.
ERZİNCAN 18.02.2022, 13:21
Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Orhan Çimen korona virüse yakalandı.
Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Orhan Çimen ve eşine belirtiler üzerine yapılan Covid-19 testinin
sonucu pozitif çıktı. Başhekim Çimen’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, evinde kendisini karantinaya aldı.