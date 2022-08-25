Başbağlar köyü yeni yoluna kavuşuyor

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından finanse edilen ve İl Özel İdaresi öncülüğünde yüklenici firma tarafından yapılan iyileştirme ve yol genişletme çalışmalarında sona gelindi. 20 kilometrelik yolda genişletme çalışmalarının ardından asfaltlama çalışmaları da devam ediyor.

Vali Mehmet Makas, Erzincan İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Salim Saltaş ve beraberindeki heyet ile birlikte Kemaliye Başbağlar köyü grup köy yolunda ki asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi.

Barasor Vadisi’ndeki birçok köyün yer aldığı 20 kilometrelik grup köy yolunun 11 kilometrelik kısmının asfaltlandığını belirten Vali Makas, kalan mesafenin de bir hafta içinde tamamlanarak ulaşımın daha konforlu hale geleceğini söyledi.

İncelemeler sırasında bölgedeki köy sakinleri ile görüşen Vali Mehmet Makas, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ardından Binali Yıldırım ile cep telefonu üzerinden görüntülü olarak görüşme yaparak, yapılan çalışmaları gösterdi, köy sakinlerinin selamlarını iletti.