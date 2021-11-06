Son Dakika
11'inci Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali Jüri Başkanlığını İranlı yönetmen Niki Karimi yapacak!
Barodan meslek içi eğitim semineri
Erzincan Barosu ev sahipliğinde "Ceza Muhakemesinde Müdafilik ve Vekillik" konulu meslek içi eğitim semineri yoğun katılım ile gerçekleştirildi.
ERZİNCAN 06.11.2021, 10:28
Erzincan Barosu ev sahipliğinde "Ceza Muhakemesinde Müdafilik ve Vekillik" konulu meslek içi eğitim semineri yoğun katılım ile gerçekleştirildi.
Avukat, stajyer avukat ve hukuk fakültesi öğrencileri düzenlenen seminere katıldı.
Avukat Naim Karakaya’ya sunumu ve paylaştığı bilgiler için teşekkür eden Baro Başkanı Adem Aktürk, "Meslektaşlarımızın bilgilerine, deneyimlerine ne kadar katkı sunabilirsek bizler için büyük mutluluk kaynağı olacaktır" dedi.