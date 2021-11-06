Barodan meslek içi eğitim semineri

Erzincan Barosu ev sahipliğinde "Ceza Muhakemesinde Müdafilik ve Vekillik" konulu meslek içi eğitim semineri yoğun katılım ile gerçekleştirildi.

Avukat, stajyer avukat ve hukuk fakültesi öğrencileri düzenlenen seminere katıldı.

Avukat Naim Karakaya’ya sunumu ve paylaştığı bilgiler için teşekkür eden Baro Başkanı Adem Aktürk, "Meslektaşlarımızın bilgilerine, deneyimlerine ne kadar katkı sunabilirsek bizler için büyük mutluluk kaynağı olacaktır" dedi.