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Baroda meslek içi eğitim semineri

Erzincan Barosu tarafından "Kamulaştırma, Kamulaştırmasız El Atma, İmar Davaları” konulu meslek içi eğitim semineri düzenlendi.

ERZİNCAN 12.06.2022, 14:49
Baroda meslek içi eğitim semineri

Erzincan Barosu tarafından "Kamulaştırma, Kamulaştırmasız El Atma, İmar Davaları” konulu meslek içi eğitim semineri düzenlendi.

Baro Başkanı Adem Aktürk, “Baromuzun ev sahipliğinde "Kamulaştırma, Kamulaştırmasız El Atma, İmar Davaları” konulu meslek içi eğitim seminerini yoğun katılım ile gerçekleştirdik. Güzel sunumu ve paylaştığı kıymetli bilgiler için Prof. Dr. Zehreddin Aslan ve Av. Ali Rıza İlgezdi’ye teşekkür ederiz. Meslektaşlarımızın bilgilerine, deneyimlerine ne kadar katkı sunabilirsek bizler için büyük mutluluk kaynağı olacaktır” dedi.

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