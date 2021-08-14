Baro, Hukuk Fakültesi dayanışması

Erzincan Barosuyla Hukuk Fakültesi işbirliğiyle öğrencilerin eğitim sürecine daha fazla katkı sağlanacak.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Döner ile Dekan Yardımcıları Dr. Öğretim Üyesi Fatih Aydemir ve Dr. Öğretim Üyesi İsmail Köküsarı, Baro Başkanı Adem Aktürk’e ziyarette bulundu.

Ziyarette, Baro ile Hukuk Fakültesi işbirliğiyle yapılabilecek projeler, ortaklaşa seminerler, kariyer günleri, staj eğitiminde destek ve Hukuk Fakültesi öğrencilerine staj imkânı gibi konular görüşüldü.

Baro Başkanı Aktürk, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek fakülteyle işbirliğine açık olduklarını söyledi.