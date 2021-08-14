banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
TMSF'den kayyumlara ödenen ücretlere ilişkin açıklama
TMSF'den kayyumlara ödenen ücretlere ilişkin açıklama
Messi’nin göz yaşları 10 bin dolardan satışa çıkarıldı
Messi’nin göz yaşları 10 bin dolardan satışa çıkarıldı
Kürşat Ayvatoğlu'na şok hapis istemi!
Kürşat Ayvatoğlu'na şok hapis istemi!
Taksi plaka fiyatı yüzde 30 artarak 2.6 milyon oldu
Taksi plaka fiyatı yüzde 30 artarak 2.6 milyon oldu

Baro, Hukuk Fakültesi dayanışması

Erzincan Barosuyla Hukuk Fakültesi işbirliğiyle öğrencilerin eğitim sürecine daha fazla katkı sağlanacak.

ERZİNCAN 14.08.2021, 11:25
Baro, Hukuk Fakültesi dayanışması

Erzincan Barosuyla Hukuk Fakültesi işbirliğiyle öğrencilerin eğitim sürecine daha fazla katkı sağlanacak.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Döner ile Dekan Yardımcıları Dr. Öğretim Üyesi Fatih Aydemir ve Dr. Öğretim Üyesi İsmail Köküsarı, Baro Başkanı Adem Aktürk’e ziyarette bulundu.

Ziyarette, Baro ile Hukuk Fakültesi işbirliğiyle yapılabilecek projeler, ortaklaşa seminerler, kariyer günleri, staj eğitiminde destek ve Hukuk Fakültesi öğrencilerine staj imkânı gibi konular görüşüldü.

Baro Başkanı Aktürk, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek fakülteyle işbirliğine açık olduklarını söyledi.
Yorumlar (0)
28°
açık