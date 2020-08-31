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Baro Başkanı Aktürk: “Yeni adli yılın; insanlığa, ülkemize ve vatandaşlarımıza, adalet, barış, sağlık ve mutluluk getirmesini diliyorum”

ERZİNCAN BARO BAŞKANI ADEM AKTÜRK

ERZİNCAN 31.08.2020, 08:48
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Baro Başkanı Aktürk: “Yeni adli yılın; insanlığa, ülkemize ve vatandaşlarımıza, adalet, barış, sağlık ve mutluluk getirmesini diliyorum”

Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, yeni adli yılın açılması dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, “Yeni adli yılın; insanlığa, ülkemize ve vatandaşlarımıza, adalet, barış, sağlık ve mutluluk getirmesini diliyorum” dedi.

Baro Başkanı Aktürk mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Avukat, hakim, savcı ve diğer çalışanlarıyla yargı organı; devletimizin temel kurumlarından biri olarak hayati bir görev ifa etmektedir. Yargı; haksızlığa uğramış, mağdur olmuş insanların en önemli sığınağıdır. Bu sığınağa olan inancı devam ettirmek ise hukukçulara düşen en önemli görevdir. Demokratik bir hukuk devletinin en önemli özelliklerinden biri, hukukun üstünlüğü ilkesini esas almasıdır. Hukukun üstünlüğünün var olmasında en büyük rol, hiç kuşkusuz bağımsız ve tarafsız bir yargı sistemidir. Yargı sistemi ve mensuplarının en önemli önceliği; her türlü gruplaşmadan, siyasi ve ideolojik kamplaşmadan uzak kalmak, bağımsızlık ve tarafsızlıklarını korumaktır. Yargı organlarının herkesin güvendiği ve gönül rahatlığıyla kendini teslim ettiği bir kurum olarak işlemesi şarttır. Adalet sistemimizin şeffaflaştırılması ve hesap verebilirliğinin güçlendirilmesi büyük önem taşımaktadır. Milletimizin, yargıyla ilgili beklentilerinin karşılanması ancak bu şekilde mümkün olacaktır. Güvenilir yargının vazgeçilmez koşullarından biri etkili bir savunma gücünün varlığıdır. Toplumun bir arada yaşamasını sağlayan en önemli unsur adalettir. Güvenilir ve hızlı bir şekilde tecelli eden adalet; toplumsal barış, huzur ve kardeşliğin en güçlü teminatıdır. Adaletin güçlü olduğu yerde, Devlet de insan da güçlüdür. Adaletin temeli savunmadır, bunu sağlayan da avukatlardır. Avukat; yetkilerini hakka hizmet yolunda kullanan, yalnız yasanın ve vicdanının sesini yükselten kişidir. Avukatların yargı mekanizması içerisindeki yerinin ikincil bir konumda görülmesine son verilmesi ve savunma mesleğinin en kısa zamanda anayasal güvenceye kavuşturulması elzemdir. Avukatın emeğinin giderek değerini yitirmesi, yargıya duyulan güvenin azalmasıyla doğrudan ilgilidir. En temel mesleki sorunumuz yargının güvenilirliğini sağlamak ve böylece vatandaşımızın canını yakan keyfilikleri önlemektir. Görevini adalet aşkıyla yapan on binlerce avukat, hakim ve savcımıza büyük bir haksızlık teşkil eden “iş takipçisi-nüfuzlu tanıdık” arayışına yönelimi ortadan kaldırmaktır. Ancak kuşkusuz sorunumuz bundan ibaret değildir. Sorunlarımız; vatandaşımızın adalete erişimini engelleyecek ve tüm avukatları boğacak hale gelmiştir. Hukuk fakültelerinin eğitim-öğretim kalitesi muhakkak surette artırılmalıdır, kontenjanları düşürülmelidir. Yeni hukuk fakültesi uzun yıllar açılmamalıdır. Sayılar, sorunun büyüklüğünü göstermek için yeterlidir. Yaklaşık 135 bin kayıtlı avukat vardır. Stajyer avukat sayımız ortalama 25 bindir. Hukuk fakültelerinde 90 bin civarında öğrenci bulunmaktadır. Beş yıl sonra avukat sayısı 200 bini geçecektir. Mahkeme kalemlerinde, noterlik dairelerinde, banka şubelerinde, tapu dairelerinde hukuk fakültesi mezunları için belirli sayıda kadronun ayrılması hem uyuşmazlıkları önleyecek hem plansız programsız açılan hukuk fakültelerinin işsiz mezunlarına iş imkanı oluşturacaktır. Aynı gerekçeyle, ceza uyuşmazlıklarında hukukçu olmayanların uzlaştırmacı yapılması yanlıştır.”

Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, avukatsız arabuluculuğu teşvik eden yaklaşımın temelden hatalı olduğunu ifade ederek, “Adil yargılanma hakkını özellikle maddi durumu elverişli olmayan vatandaşlarımız için sağlamaya yönelik olan ve işkence iddialarının önüne geçilmesi açısından vazgeçilmez önemde bulunan CMK avukatlığında öngörülen ücretler düşüktür. Adli yardım hizmetinin karşılığının bir, bir buçuk yıl geriden ödenebilir durumda olması da çok büyük bir sorundur. Avukatlık ücretlerine uygulanan KDV’nin düşürülmesi, vatandaşın etkili bir adalet hizmeti almasını sağlayacaktır. CMK ve adli yardım hizmetlerinde ise KDV kaldırılmalıdır. Kamuda çalışan avukatların ek göstergeleri hakimlerle eşit hale getirilmelidir. Avukatların emeklilik hakları da hakimlerle eşit olmalıdır. Adliyelerin yönetiminde görevli olan komisyonlarda baro başkanlarının da yer alması, yönetimi kolaylaştıracaktır. Mesleğin icrasında karşılaşılan iletişim kaynaklı sorunların da önüne geçecektir. Bu güne kadar bir çok ortamda dile getirdiğimiz, mücadelesini verdiğimiz talep ve sorunlarımızın çözümü Yargı Reformu Strateji Belgesi yer aldı. Yargı Reform Paketi’nin yeni yasama yılıyla birlikte derhal hayata geçmesi için var gücümüzle çalışacağız. Avukatlara yönelik fiziksel saldırıların giderek artması endişe vericidir. Şiddet kültürünün gelişmesi mutlaka önlenmelidir. Avukatlara yönelik saldırıların yargı mensuplarına yönelik saldırılar olduğunu unutmamalıdır. Sorunlarımız büyüktür. Ancak hepsinin çözümü vardır. Karşılıklı anlayışla, hoşgörüyle, doğru iletişimle tüm sorunlarımızı çözebiliriz. Adil yargılamanın ve bağımsız yargının güvencesi; savunma, baro ve avukattır. Erzincan Barosu olarak; bağımsız ve adil yargının, hukukun üstünlüğünün, insan haklarına saygının, hakkın ve adaletin tarafındayız. Biz, daima, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kayıtsız şartsız yanında olduk. Devletimizin arkasında her zaman dimdik durduk. Bununla gurur duyuyoruz. Yeni adli yılda da; Ülkemize, Milletimize, hukukun üstünlüğüne, adil yargılanma hakkına, yargı bağımsızlığına, insan haklarına ve savunma hakkına sonuna kadar sahip çıkacağız. Yargı ve meslektaşlarımızın sorunlarının çözülmesi için durmaksızın çalışacağız. Yeni adli yılın, sorunların çözümü yönünde güçlü adımların atıldığı bir dönem olmasını istiyoruz. Yeni adli yılın, hepimiz için adil bir yıl olmasını diliyoruz. Yeni adli yılın, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyor; hukuki güvenliğe, hızlı, adil, tarafsız bir yargıya vesile olmasını temenni ediyoruz. Adaletin tesisi için fedakârca görev yapan yargının asli kurucu unsuru olan değerli meslektaşlarım başta olmak üzere, hakim ve savcılarımız ile tüm yargı çalışanlarımıza görevlerinde başarılar diliyoruz. Görevi başında ya da görevi sebebiyle şehit düşmüş olanlar başta olmak üzere hayatlarını kaybetmiş tüm yargı mensuplarını rahmetle anıyoruz.” ifadelerine yer verdi.

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