banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Uskumru yavrusu tezgahları şenlendirdi
Uskumru yavrusu tezgahları şenlendirdi
Hakkı Bulut hayranı şahin, doğaya salındı
Hakkı Bulut hayranı şahin, doğaya salındı
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: “Kimseden korkmuyoruz”
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: “Kimseden korkmuyoruz”
Ihlamurun kilosu 350 TL’den alıcı buluyor
Ihlamurun kilosu 350 TL’den alıcı buluyor

Baro Başkanı Aktürk: “Trafik kazası ve sigorta sorunlarınızda aracılara güvenmeyin, mağdur olmamak için avukatınıza danışın”

Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk hasar danışmanlık şirketlerinin hukuksuz çalıştıklarını ifade ederek, “Trafik kazası ve sigorta sorunlarınızda aracılara güvenmeyin, mağdur olmamak için avukatınıza danışın” dedi.

ERZİNCAN 23.02.2022, 08:05
Baro Başkanı Aktürk: “Trafik kazası ve sigorta sorunlarınızda aracılara güvenmeyin, mağdur olmamak için avukatınıza danışın”

Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk hasar danışmanlık şirketlerinin hukuksuz çalıştıklarını ifade ederek, “Trafik kazası ve sigorta sorunlarınızda aracılara güvenmeyin, mağdur olmamak için avukatınıza danışın” dedi.

Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk yaptığı açıklamasında, aracılar, komisyoncular, hasar danışmanlık, sigorta, müşavirlik, danışmanlık gibi şirketlerin avukatlık yetkilerini gasp ederek vatandaşları mağdur ettiğini söyledi. Baro Başkanı Aktürk bu gibi şirketler tarafından vatandaşlara gelecek olan telefonlara itibar etmemeleri gerektiğini belirterek “Aracılar, komisyoncular, hasar danışmanlık, sigorta, müşavirlik, danışmanlık şirketleri gibi adlarla faaliyet gösteren ve avukatlık yetkilerini gasp ederek vatandaşlara büyük mağduriyetler yaşatan kişi veya kurumların varlığı her geçen gün artmaktadır. Malum olduğu üzere, trafik kazaları nedeniyle meydana gelen maddi zararların tazmini için ya sigorta şirketine başvuru yapılmakta ya da dava açılmaktadır.

Ancak son birkaç yıl içerisinde özellikle zararın ödenmesi için sigorta şirketlerine yapılan başvuru işlemleri bir kısım kimseler tarafından büyük bir rant olarak görülmüş ve bu alanda insani duygular ve kurallar hiçe sayılarak, avukatlık yetkileri kullanılarak büyük bir sektör oluşturulmuştur. Meydana gelen bir trafik kazasından sonra henüz kazanın şokunda olan kazazede veya yakınlarının, tanınmayan kişilerce herhangi bir talep olmamasına rağmen hastanede veya evde ziyaret edildikleri, farklı kişilerce defalarca telefonla aranıldıkları, vekaletname verilmesi yönünde ısrarla talepte bulunulduğu hepimizin özellikle son zamanlarda sıkça gördüğü, duyduğu bir vakadır. Vatandaşları mağdur eden bu şirketler hukuksuz bir şekilde hizmet vermektedirler. Aracılar, iş takipçileri, komisyoncular, hasar danışmanlık ve sigorta danışmanlık şirketleri; kazazede veya ölen yakınının haklarının savunulması konusunda Avukatlık Kanunu’nun 35. ve 63/3. maddeleri gereği danışmanlık hizmetinde bulunamazlar. 1136 sayıl Avukatlık Kanununa göre, Avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetlerini sadece avukatlar verebilir. Vatandaşları uyarıyoruz; Trafik kazası ve sigorta sorunlarınızda aracılara güvenmeyin, mağdur olmamak için avukatınıza danışın” dedi.

‘Avukata en son gitmeyin, avukata en başta gelin’

Baro Başkanı Adem Aktürk vatandaşların mağduriyet yaşamaması için avukata ilk süreçte başvurmaları gerektiğinin altını çizerek, “Bu tür hasar danışmanlık şirketi adı altında sizi arayanların ofislerine asla ve asla gitmeyin. Bu şirket ve kişiler vatandaşı, ‘zararını peşin ödüyorum, gerisi ile seni ilgilenmekten kurtarıyorum’ diye çok düşük meblağlarla kandırmakta ve büyük mağduriyete yol açmaktadırlar. Gelen telefonlara da asla itibar etmeyin mağdur olursunuz. Vatandaş bir kazaya maruz kaldıysa, hakkını arayacağı yer mahkemeler ve avukatlardır. Hukukta hak arama ve hukuki tüm süreçleri takip yetkisi ve hakkı sadece avukatlara aittir. Vatandaşlarımız bilmeyerek gidiyor şirketlere, orada çok ciddi oranlarla vatandaşlara sözleşme imzalatıyorlar, neye imza attıklarını bilmiyorlar, sözleşmelerin suretlerini vermiyorlar. Hasar danışmanlık şirketlerinin merkezleri Ankara’da, İstanbul’da değişik şehirlerde. Erzincan’da yok. Buraya bir tane ofis tutmuşlar, sekreter oturtmuşlar. İşin içinde kamu görevlileri de var. Siz kaza geçiriyorsunuz, daha ailenizin haberi yok. Hasar danışmanlık şirketinden aranıyorsunuz. Daha kafanıza dikiş atılırken aranıyorsunuz ve size; ‘yardımcı olalım, sigortaya başvuralım’ diyorlar. Sizlerin kişisel verileri kamu görevlileri tarafından rızanız dışında bu şirketlerle hukuka aykırı şekilde paylaşılıyor. Olay bu hale gelmiş vaziyette. O yüzden işin içinde kamu görevlileri de var, çok komplike bir durum ile karşı karşıyayız. Bu şirketlerle rüşvet karşılığında iş yapan ve vatandaşın kişisel verilerini bu şirketlere gayrı hukukî yoldan pazarlayan kamu görevlileri ile de etkin mücadele edeceğiz. Kimsenin vatandaşımızı mağdur etmeye hakkı yok. Çünkü bize gelen ihbar ve şikâyetlerde yüzde 30 yüzde 40 gibi ücret sözleşmeleri imzalatıldığını görüyoruz. Vatandaşlarımızı da bu şirketlere karşı dikkatli olmaya davet ediyoruz. Trafik kazası mağduru olduysanız ya da yakınınızı trafik kazasında kaybettiyseniz hak kaybına uğramamanız için doğrudan bir avukata danışmanızı öneriyoruz. Afaki ücretler alarak hukuk eğitimi almamış, bilgisiz kişiler tarafından yönetilen, haksız kazanç sağlayan kişi veya şirketler hakkında, Erzincan Barosu olarak Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmaktayız. Suç duyurularımız sonrasında açılan davalarda bu tür hizmet ürettiğini iddia edenler yargı kararıyla da cezalandırılmaktadır. Erzincan Barosu, Avukatlık Kanunu’na aykırı şekilde hukuki danışmanlık hizmeti veren internet siteleri ile gerçek ve tüzel kişiler aleyhine yürüttüğü çalışmalara hızla devam etmektedir ve devam da edecektir. Bu şekilde tespiti yapılan kişi ve kuruluşlar hakkında gerekli her türlü yasal yollara başvurulacağının bilinmesini kamuoyuna duyuruyoruz” diye konuştu.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 26 63
2. Konyaspor 26 49
3. Başakşehir 26 46
4. Adana Demirspor 26 44
5. Fenerbahçe 26 43
6. Beşiktaş 26 41
7. Alanyaspor 26 40
8. Hatayspor 26 39
9. Kayserispor 26 38
10. Karagümrük 26 36
11. Gaziantep FK 25 35
12. Sivasspor 26 34
13. Galatasaray 26 32
14. Antalyaspor 26 31
15. Kasımpaşa 26 29
16. Göztepe 26 28
17. Giresunspor 26 26
18. Rizespor 26 23
19. Altay 26 22
20. Ö.K Yeni Malatya 25 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 25 52
2. Ümraniye 25 49
3. Erzurumspor 25 44
4. Bandırmaspor 25 43
5. İstanbulspor 24 42
6. Eyüpspor 24 42
7. Samsunspor 24 39
8. Boluspor 23 34
9. Adanaspor 25 34
10. Manisa Futbol Kulübü 25 33
11. Tuzlaspor 23 31
12. Keçiörengücü 24 31
13. Gençlerbirliği 25 30
14. Menemen Belediyespor 25 29
15. Kocaelispor 24 28
16. Bursaspor 24 24
17. Denizlispor 25 24
18. Altınordu 25 22
19. Balıkesirspor 24 11
Takımlar O P
1. M.City 26 63
2. Liverpool 25 57
3. Chelsea 25 50
4. M. United 26 46
5. West Ham United 26 42
6. Arsenal 23 42
7. Wolverhampton Wanderers 24 40
8. Tottenham 23 39
9. Brighton 25 33
10. Southampton 25 32
11. Leicester City 23 27
12. Aston Villa 24 27
13. Crystal Palace 25 26
14. Brentford 26 24
15. Leeds United 24 23
16. Everton 23 22
17. Newcastle 24 22
18. Watford 24 18
19. Burnley 22 17
20. Norwich City 25 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 25 57
2. Sevilla 25 51
3. Real Betis 25 46
4. Barcelona 24 42
5. Atletico Madrid 25 42
6. Villarreal 25 39
7. Real Sociedad 24 38
8. Athletic Bilbao 25 37
9. Celta Vigo 25 32
10. Osasuna 25 32
11. Rayo Vallecano 24 31
12. Valencia 25 30
13. Elche 25 29
14. Espanyol 25 29
15. Getafe 25 26
16. Mallorca 24 26
17. Granada 25 24
18. Cadiz 25 20
19. Deportivo Alaves 25 20
20. Levante 25 15