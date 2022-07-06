Baro Başkanı Aktürk: “Mübarek Kurban Bayramınızı gönülden tebrik ediyorum”

Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, bayramların dayanışma ve paylaşım ruhu ile kardeşliği güçlendirdiğimiz çok değerli ve müstesna zamanlar olduğunu kaydetti.

Aktürk, yayımladığı mesajda; “Bayramlar, zorluklar içinde olan herkese ulaşmak, olanların ihtiyaçlarını gidermek, yetimlerin başlarını okşamak, sevinçlerle birlikte acıları da paylaşabilmek adına önemli günlerdir.

Büyüklerimizi ziyaret ederek, küçükleri sevindirerek, gönülleri kazanarak bu mübarek günleri, manevi önemine uygun şekilde yaşamalı ve yaşatmalıyız.

Allah adına kesilen kurbanların makbul olmasını temenni ediyorum. Kurban, bu dünyada misafir olduğumuzun tekrar tekrar hatırlanmasıdır. Kurban, Allah’a, kardeşlerimize, kardeşliğe ve dayanışmaya yakınlaşmadır. Kurbanlarını paylaşan kardeşlerimize sevgi ve merhameti bütün topluma yaydıkları için teşekkür ediyorum. Bayram dolayısıyla, şehitlerimize bir kez daha, Allah’tan rahmet diliyorum. Bu duygularla, milletimizin ve tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramını en içten duygularımla kutluyor; birlik ve beraberliğimize, barış ve huzurumuza vesile olmasını temenni ediyoruz.” ifadelerine yer verdi.