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Ballı Barajının tamamlanmasıyla 11 bin 750 dekarlık alanda sulu tarım yapılabilecek

Erzincan’da yapımı sürdürülen Ballı Barajı’nın tamamlanmasıyla 11 bin 750 dekar tarım arazisi sulanabilecek.

ERZİNCAN 13.11.2021, 13:44
Ballı Barajının tamamlanmasıyla 11 bin 750 dekarlık alanda sulu tarım yapılabilecek

Erzincan’da yapımı sürdürülen Ballı Barajı’nın tamamlanmasıyla 11 bin 750 dekar tarım arazisi sulanabilecek.

Temelden yüksekliği 93 metre ve su depolama kapasitesi 10 milyon metreküp olan Erzincan merkez Ballı Barajı’nın tamamlanması ile 11 bin 750 dekar tarım arazisinde sulu tarım yapılabilecek.

Erzincan’da toprakların suyla buluşturulması, içme ve kullanma suyu temin edilmesi ve derelerdeki taşkın riskinin azaltılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, beraberinde AK Parti İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci ile birlikte çalışmaları devam eden ve tamamlanmasıyla 11 bin 750 dekar tarım arazisini sulayabilecek Ballı Barajı’nda yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, burada yaptığı açıklamada; “Sulamanın gerçekten bam teli Ballı Barajı. Biliyorsunuz Erzincan’da birçok sulama yatırımları daha önceden yapıldı. Şimdi de yapılmaya devam ediyor. Nedir bunlar Sağ Sahil Sulama, Sol Sahil Sulama diye bildiğimiz sulama sistemleri var. Turnaçayırı Barajı da bu yıl inşallah su tutacak. Ama bizim için Erzincan’daki tüm arazinin sulanması için en önemli mihenk taşı Ballı barajı. Gördüğünüz gibi Ballı barajına bu yıl içersin de başlandı ve olabildiğince hızla devam ediyor. Buranın ödeneklerinin kısıtlanmaması ya da bir an önce bitmesi için bütün hükümet üyelerimiz burayla ilgili bakanlarımız valimiz hepsi bu konuyu biliyor ve Ballı Barajı’nın önemini bildikleri için de bu projenin devamının hızla bitirilmesi için elinden gelen herkes her şeyi yapıyor. Ballı Barajı 10 milyon metreküp su tutulacak. Bunlar tabi elektrik enerjisi harcanmayacak. Dolayısıyla da Erzincan bundan sulama suyunda çok büyük destek verecek. Ballı Barajı’nda şimdilik gövde alt yapı çalışmaları devam ediyor. Yollar devam ediyor. Ama en kısa zamanda inşallah gövdeye de başlayacak. Taş dolgu olacak bir gövde ve bir milyon 500 bin metreküp civarında taş dolgu doldurulacak, böylece hedefimiz inşallah en kısa zamanda yani 2023’e gitmeden Ballı Barajı’nı bitirmek istiyoruz.

Erzincan’da birçok yatırım var ama bu yatırımların içerisinde en önemlisi Ballı Barajı. Erzincan’da sulama sistemleri ile ilgili birçok çalışmamız oldu. Biliyorsunuz Erzincan’da pompaj sulamalar var. Bu pompaların yenilenmesi için bu sene faaliyete geçtik. DSİ sağ olsun, Tarım Bakanımızın da talimatlarıyla bu pompalar yenilenecek. 25 milyon TL civarında harcama yapılarak üçüncü pompa da yenilenecek. Diğerleri de yenilecek. Böylece Erzincan’da pompajlı suyla sulanan bütün birimlerde yenilenmeler olacak. Daha sonra elbette ki çiftçilerimizin daha ucuz sulama yapabilmesi için biliyorsunuz Başbakanımızın ki ne zaman bir sıkıntımız olsa hızır gibi yetişen Başbakanımız bu seferde sulama için el attı ve de hidroelektrik santrali çiftçilerimize sulama da katkısı olsun diye il TMSF’den alıp İl Özel İdaresine verildi. Dolayısıyla da çiftçilerimiz daha ucuz sulama suyunu kullanması için katkıda bulunuyor. Burada şunu demek istiyorum Türkiye’de her yerde sulama ile ilgili problem var. Bu sene de kuraklık olduğu için hemen bütün dünyada sulama ile ilgili sıkıntılar var. Ama ülkemizde sadece Erzincan sulama birlikleri ile değil İl Özel İdaresi kanalıyla sulamaya katkı veriyor. Bunun önemi ne? Bir kere il Özel idaresi Valilik güçlü bir partner, dolayısıyla herhangi bir ufak tefek problemlerde artık sularımız kesilmiyor ve yettiği kadar tarlalar sulanıyor. Şu anda Erzincan’da 200 civarında kamu projesi devam ediyor. Bunlar büyüklü küçüklü. Ayrıca köylerde İl Özel İdaresinin yaptığı 350 proje de devam ediyor. Bu sene asfaltlama çalışmaları hızlandı. 100 kilometre daha asfalt yapıyoruz. Dolayısıyla belediyelerimize birlikte 750 civarında proje hiç durmadan durmaksızın devam ediyor. İnşallah bunların birçoğu bu yıl içerisinde bitecek. Birçoğu da seneye bitecek ve böylece Erzincan’ın hem alt yapı projeleri bitirmeye hem de sulamak sorunu çözmeye çalışıyoruz” ifadelerine yer verdi.

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