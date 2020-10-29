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Balkondan düşen 15 Temmuz gazisi hayatını kaybetti
15 TEMMUZ GAZİSİ OLAN VE 3 ÇOCUK BABASI ASIM AKHOROZ (66) KÖY EVİNİN 2. KATTAKİ BALKONUNDAN DENGESİNİ KAYBEDEREK YERE DÜŞTÜ. KAFASINI ZEMİNE ÇARPAN AKHOROZ, HAYATINI KAYBETTİ
ERZİNCAN 29.10.2020, 09:41
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Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde balkondan düşen 15 Temmuz gazisi hayatını kaybetti.
Olay, Kemaliye’ye bağlı Ekindere köyünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 15 Temmuz gazisi olan ve 3 çocuk babası Asım Akhoroz (66) köy evinin 2. kattaki balkonundan dengesini kaybederek yere düştü. Kafasını zemine çarpan Akhoroz, hayatını kaybetti.
Güvenlik güçlerinin olay yeri incelemesinin ardından 15 Temmuz gazisinin cenazesi morga kaldırıldı. Akhoroz’un ölüm haberi ilçe halkını yasa boğdu.
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