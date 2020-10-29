banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

Son Dakika
Kilosu 800 lira...
Kilosu 800 lira...
Bayramın en anlamlı görüntüsü...
Bayramın en anlamlı görüntüsü...
İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış etkili oluyor
İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış etkili oluyor
Avrupa'da Yeni Koronavirüs Önlemleri!
Avrupa'da Yeni Koronavirüs Önlemleri!

Balkondan düşen 15 Temmuz gazisi hayatını kaybetti

15 TEMMUZ GAZİSİ OLAN VE 3 ÇOCUK BABASI ASIM AKHOROZ (66) KÖY EVİNİN 2. KATTAKİ BALKONUNDAN DENGESİNİ KAYBEDEREK YERE DÜŞTÜ. KAFASINI ZEMİNE ÇARPAN AKHOROZ, HAYATINI KAYBETTİ

ERZİNCAN 29.10.2020, 09:41
1
Balkondan düşen 15 Temmuz gazisi hayatını kaybetti

Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde balkondan düşen 15 Temmuz gazisi hayatını kaybetti.

Olay, Kemaliye’ye bağlı Ekindere köyünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 15 Temmuz gazisi olan ve 3 çocuk babası Asım Akhoroz (66) köy evinin 2. kattaki balkonundan dengesini kaybederek yere düştü. Kafasını zemine çarpan Akhoroz, hayatını kaybetti.

Güvenlik güçlerinin olay yeri incelemesinin ardından 15 Temmuz gazisinin cenazesi morga kaldırıldı. Akhoroz’un ölüm haberi ilçe halkını yasa boğdu.

Yorumlar (0)
banner417
banner388
16°
parçalı bulutlu
banner378
Namaz Vakti 29 Ekim 2020
İmsak 05:59
Güneş 07:25
Öğle 12:53
İkindi 15:43
Akşam 18:11
Yatsı 19:31
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 6 16
2. Fenerbahçe 6 14
3. Galatasaray 6 10
4. Karagümrük 6 8
5. Çaykur Rizespor 6 8
6. Kasımpaşa 6 8
7. Antalyaspor 6 8
8. Malatyaspor 6 8
9. Göztepe 6 7
10. Erzurumspor 5 7
11. Başakşehir 6 7
12. Beşiktaş 5 7
13. Gaziantep FK 6 7
14. Sivasspor 5 7
15. Hatayspor 4 7
16. Konyaspor 5 6
17. Kayserispor 5 6
18. Trabzonspor 6 5
19. Denizlispor 6 5
20. Gençlerbirliği 5 4
21. Ankaragücü 4 1
Takımlar O P
1. Tuzlaspor 7 17
2. İstanbulspor 7 16
3. Adana Demirspor 7 14
4. Samsunspor 7 14
5. Ankara Keçiörengücü 7 13
6. Altınordu 7 13
7. Giresunspor 6 11
8. Altay 6 10
9. Balıkesirspor 7 10
10. Adanaspor 7 9
11. Akhisar Bld.Spor 7 9
12. Bursaspor 7 7
13. Menemen Belediyespor 7 6
14. Bandırmaspor 7 5
15. Ümraniye 7 5
16. Ankaraspor 7 4
17. Boluspor 7 3
18. Eskişehirspor 7 3
Takımlar O P
1. Everton 6 13
2. Liverpool 6 13
3. Aston Villa 5 12
4. Leicester City 6 12
5. Leeds United 6 10
6. Southampton 6 10
7. Crystal Palace 6 10
8. Wolverhampton 6 10
9. Chelsea 6 9
10. Arsenal 6 9
11. Tottenham 5 8
12. West Ham 6 8
13. Man City 5 8
14. Newcastle 6 8
15. M. United 5 7
16. Brighton 6 5
17. West Bromwich 6 3
18. Burnley 4 1
19. Sheffield United 6 1
20. Fulham 6 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 7 14
2. Real Madrid 6 13
3. Granada 6 13
4. Villarreal 7 12
5. Atletico Madrid 5 11
6. Cádiz 7 11
7. Osasuna 6 10
8. Elche 5 10
9. Getafe 6 10
10. Real Betis 7 9
11. Eibar 7 8
12. Barcelona 5 7
13. Sevilla 5 7
14. Valencia 7 7
15. Deportivo Alaves 7 7
16. Athletic Bilbao 6 6
17. Huesca 7 5
18. Celta de Vigo 6 5
19. Levante 5 3
20. Real Valladolid 7 3