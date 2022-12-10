Bakır görünümlü obje Refahiye Kaymakamlığına hibe edildi

Erzincan’ın simgelerinden birisi olan ve Dörtyol mevkiinde bulunan bakır görünümlü objenin, depoda bekletilen aynısının ebat olarak biraz daha küçüğü olan obje, Erzincan Belediye Başkanlığı Meclisince alınan karar doğrultusunda Refahiye Kaymakamlığına hibe edildi.

Bakırın tanıtımı için bir önceki dönem Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy döneminde yaptırıldığı öğrenilen ve birisi Dörtyol mevkiine montelenen diğeri de belediyenin deposunda bulundurulan bakır görünümlü objeye Refahiye Kaymakamlığı talip oldu.

Bunun üzerine bu konu Erzincan Belediye Başkanlığı Meclisince Aralık ayı gündeminde görüşüldü. “Park ve Bahçeler Müdürlüğü 09.11.2022 tarih ve E-37364 sayılı yazılarıyla; Refahiye Kaymakamlığı Erzincan bakırını tanıtımını yapmak amacıyla belediyenin bünyesinde bulunan bakır görünümlü objenin hibe talebinin görüşülmesi” başlığıyla gündemin 7. maddesinde yer alan konu oy çokluğuyla kabul edildi.

Erzincan Belediye Başkanlığı Meclisince hibe edilen bakır görünümlü objenin, ileriki günlerde Sivas istikametinden Erzincan’a giriş noktasında bulunan Refahiye ilçesinde bakırın tanıtımı amacıyla uygun görülen bir noktaya monteleneceği belirtildi.