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Bağımlılığı Önlemeye Yönelik Vaka Değerlendirme toplantısı yapıldı

Erzincan’da İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda; kentteki kurum ve kuruluşların katılımıyla Bağımlılığı Önlemeye Yönelik Vaka Değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

ERZİNCAN 18.08.2022, 09:10
Bağımlılığı Önlemeye Yönelik Vaka Değerlendirme toplantısı yapıldı

Erzincan’da İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda; kentteki kurum ve kuruluşların katılımıyla Bağımlılığı Önlemeye Yönelik Vaka Değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda Merkez Sağlıklı Hayat Merkezinde bulunan Psikososyal Destek Biriminin hizmetleri tanıtılarak; bireysel danışmanlık, sosyal çalışmalar ve toplumsal destek, çocuk ve ergen sağlığı danışmanlığı hizmetleri sunuldu.

Kurum temsilcilerine Sağlıklı Hayat Merkezine ilk başvuruların nasıl yapılacağı anlatılarak, kendilerine başvuran bağımlı danışanları SHM’ye yönlendirmeleri konusunda bilgilendirme yapıldı.

Toplantı Sağlıklı Hayat Merkezine başvuran bağımlı danışan olması halinde kurulun toplanarak bağımlı bireye yönelik tespit edilen ihtiyaçların ilgili kurumlarca değerlendirilmesi kararı alınarak sonlandırıldı.

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