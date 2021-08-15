Badmintonda Türkiye’nin en iyileri Erzincan’dan çıkıyor

Ankara’da gerçekleştirilen ‘U15 Turkey Open’ uluslararası badminton şampiyonasında Erzincanlı sporcular her yaş gurubunda Türkiye’ye en iyi dereceleri getirdi.

Ankara’da 1-12 Ağustos 2021 tarihlerinde toplam 18 ülkenin katılımıyla 15,17 ve 19 üç yaş gurubunda yapılan ‘U15 Turkey Open’ uluslararası badminton şampiyonasında Erzincanlı sporcular her yaş gurubunda Türkiye’ye en iyi dereceleri getirdi. 15 yaş turnuvasında 64 tek bayan içinde Erzincanlı sporcu Aleyna Korkut 1’nci olarak Türkiye’ye altın madalya kazandırdı. Yine bu yaş gurubunda karışık çiftlerde Yigithan Bilge ve Benu Burat çifti 1’nci olarak ikinci altın madalyayı kazandırdılar. Bu yaş kategorisinde çift kızlar branşında Nisanur Çimen ve Aleyna Korkut 3’ncü olup Türkiye’ye bronz madalya kazandırdı. 17 yaş turnuvasında ise Cansu Erçetin ve Tuğcenur Korkmaz çift kızlarda 1’nci olarak altın madalya kazanırken, 64 tek bayanın yarıştığı tek bayanlar kategorisinde Cansu Erçetin 2’nci olup gümüş madalya kazandı. Son olarak yapılan 19 yaş turnuvasında ise Türkiye 2 finalist çıkardı ve ikisi de Erzincanlı sporculardan geldi. 64 karışık çiftin yer aldığı kategoride finale kalan sporculardan Rus rakiplerine yenilen Emirhan Budak /Yasemen Bektaş gümüş madalya alırken yine çift kızlarda 64 sporcu içinde finale kalan sporculardan Cansu Erçetin/Yasemen Bektaş da Rus rakiplerine yenilerek Türkiye’ye gümüş madalya kazandırdı.

Bu neticelerin ardından turnuvanın en başarılı antrenörleri Erzincanlı antrenörler Murad Sönmez ve Uğur Erçetin seçildi ve ödülleri takdim edildi. Turnuvada Milli Takıma en çok derece getiren il ve en çok finale sporcu taşıyan il olarak da tarihi başarılar ülkeye kazandırıldı. Turnuvayla ilgili bilgi veren Milli takım antrenörleri Murad Sönmez ve Uğur Erçetin, “Bu turnuva ülkemiz için ve Erzincanlı sporcular için çok başarılı geçti. Bize destek veren herkese teşekkür ederiz, bu birliktelikle ve şehrimizin bize vereceği desteklerle başarılarımızı inşallah artırarak devam ettirmek istiyoruz.” dediler.