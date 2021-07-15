Aziz Baba Türbesinin çevre düzenlemesi yapıldı

Erzincan Belediyesi tarafından Ulalar yerleşkesinde bulunan Aziz Baba Türbesinin bakım ve çevre düzenlemesi yapıldı.

Erzincan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Ulalar yerleşkesinde bulunan Aziz Baba Türbesi tadilatı ve çevre düzenleme çalışmaları tamamlandı. Yürütülen çalışmalar kapsamında türbenin duvarları yenilenirken, andezit kaplama, ağaçlandırma ve çiçek dikim çalışmaları da yapıldı. Erzincan’ın ibadethane ve kültürel değerlerine sahip çıktıklarını ifade eden Başkan Aksun, “Halkımız için önemi olan değerleri önemsiyor ve sahip çıkıyoruz. Şehrimizde bulunan ve bakım gereken türbelerimize gerekli bakımları ve çevre düzenlemelerini yapıyoruz. Yaptığımız çalışmalarla türbelerimizi tertemiz bir şekilde gün yüzüne çıkarmış oluyoruz” dedi.