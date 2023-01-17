Ayılar bu kış uykusuz kaldı

Erzincan ve çevresinde bu sene ocak ayının ortalarına gelinmesine rağmen beklenen karlı kışın yaşanmaması nedeniyle kış uykusuna yatmayan ayılar uykusuz kaldı.

Bir yüzü Erzincan’a diğer yüzü Tunceli’ye bakan Munzur Dağlarında ayıların kış uykusuna yatmayıp doğada dolaşıp yiyecek aramaları fotokapan görüntülerine yansıdı. Önceki yıllarda bu aylarda ayıların kış uykusuna yattıklarını ifade eden doğaseverler bu sene karın yeterince olmaması ve kışın kendini hissettirmemesinin yaban hayatını da etkilediğini kaydettiler.

Munzur Dağlarında tespit edilen türlerin tür takip listeleri ile zaman içindeki değişimlerinin analiz edilmesi planı çerçevesinde fotokapan görüntülerinde boz ayıların da kış uykularına yatmadıkları gözlendi. Fotokapana yansıyan yaban hayatı üyelerinin yiyecek arayışlarına devam ettikleri görüldü.