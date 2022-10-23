Avukatlardan aşure etkinliği

Erzincan Barosunca düzenlenen etkinlikte avukatlar ‘aşure gününde’ bir araya geldi.

Baro hizmet binasının bulunduğu katta düzenlenen etkinlikte avukatlara aşure ikramında bulunuldu. Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, “Meslektaşlarımız ile aşure gününde bir araya geldik. Aşure ikramının olduğu programımız, meslektaşlarımızın yoğun katılım ile gerçekleşti. Birlik ve beraberliğimizin artmasına vesile olacak etkinliklerimiz, sosyal faaliyetlerimiz yeni dönemde artarak devam edecektir.

Bir sonraki aşure ikram etkinliğimizde yeniden buluşmak dileğiyle, başta meslektaşlarımız olmak üzere tüm misafirlerimize saygılar sunar, teşekkür ederiz” dedi.