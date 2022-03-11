Avukatlar şehit ailesini unutmadı

Erzincan Barosuna mensup avukatlar şehit ailesini ziyaret etti.

25 Ağustos 2016 tarihinde Artvin’de teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan jandarma er Fatih Çaybaşı’nın Erzincan’da ikamet eden annesi Zöhre Çaybaşı’nı avukatlar ziyaret etti.

Av. Merve Bebek, Av. Ebru Özcan, Av. Ali Rıza Kaşıkçı ve Av. Hacer Akerik, ziyarette şehit annesiyle bir süre sohbet ederek her zaman şehit ailelerinin yanlarında olduklarının mesajını ilettiler.