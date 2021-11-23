Avukatlar kan bağışında bulundu

Erzincan Barosu ile Türk Kızılay’ı arasında kan bağışı kampanyası başlatıldı.

Erzincan Barosu Başkanı Avukat Adem Aktürk, Kızılay Kan Merkezi yetkililerinin katılım sağladığı kampanya başladı. Baro üyesi avukatların yoğun ilgi gösterdiği kampanya kapsamında 50 ünite kan bağışı alındı.

Etkinlik sırasında açılış konuşması yapan Başkan Adem Aktürk, vatandaşları Türk Kızılay tarafından ülke çapında yürütülen kan bağışı kampanyaları konusunda hassas ve ilgili olmaya davet etti.

Başkan Adem Aktürk, "Erzincan Barosu Başkanlığı olarak meslektaşlarımıza yönelik, Türk Kızılay ile birlikte sağlık alanındaki en yaşamsal ihtiyaçlarından biri olan kan bağışıyla ilgili bir kampanya başlattık.

Kızılay’ın yürütmüş olduğu en önemli hizmetlerden birisi olan kan bağışı konusundaki hassasiyetleri için kendilerine çok teşekkür ediyorum. Erzincan Barosu üyesi meslektaşlarıma da sosyal ve toplumsal hassasiyetle ilgili böyle bir kampanyaya gösterdikleri ilgiden dolayı müteşekkiriz.

Bütün Erzincan halkını da Kızılay’ın kan bağışı konusunda ülke çapında yürüttüğü faaliyetlere yönelik ilgili davranmaya davet ediyoruz" diye konuştu.