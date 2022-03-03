banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Mart 2022 kira artış oranı belli oldu!
Mart 2022 kira artış oranı belli oldu!
Kayserispor yarı finalde!
Kayserispor yarı finalde!
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Nuri Killigil paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Nuri Killigil paylaşımı
Ordu’dan, Rusya’nın Ukrayna operasyonuna tepki
Ordu’dan, Rusya’nın Ukrayna operasyonuna tepki

Avukat adaylarına "Çocuk Hukuku" anlatıldı

Erzincan Barosu’nda Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu üyeleri, avukatlar, stajyer avukatlar ve hukuk fakültesi öğrencileri dâhil 250 kişiye "Çocuk Hukuku" konulu eğitim seminerini düzenlendi.

ERZİNCAN 03.03.2022, 09:51
Avukat adaylarına "Çocuk Hukuku" anlatıldı

Erzincan Barosu’nda Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu üyeleri, avukatlar, stajyer avukatlar ve hukuk fakültesi öğrencileri dâhil 250 kişiye "Çocuk Hukuku" konulu eğitim seminerini düzenlendi.

Erzincan Gençlik Merkezi Yenilikçi Hukukçular Platformu ve Baro işbirliğinde düzenlene eğitim seminerinde İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü de katılım sağladı. Konuşmacıların tek tek söz alarak bilgilerini aktardığı eğitim seminerinde; çocuğun cinsel istismarı, çocuk koruma kanunu, çocuk hakları sözleşmesi, mağdur çocuk hakları, çocuk izleme merkezi uygulamaları ve güncel konular mevzuat hükümleri ile birlikte katılımcılara anlatıldı.

Seminer öncesi açılış konuşması yapan Baro Başkanı Av. Adem Aktürk, "Geleceğimizi güvence altına almak için çocuklarımızı koruyalım, eğitelim, sağlıklı ve mutlu yetiştirelim, onlara düşünme hakkı tanıyalım, oynamalarına izin verelim, çocuk olmanın ayrıcalığını yaşatalım. Bunu çocuk hakkı olarak değil, anne baba ve toplum ödevi olarak yapalım. Erzincan Barosu olarak değerli avukatlarımızın katkıları ile çocuklara yönelik çok anlamlı ve değerli faaliyetler yürüttük. Çocuklara yönelik her türlü ihlal karşısında, çocuklara ve ailelerine hukuki destek sağladık ve sağlamaya devam edeceğiz. Çocuk haklarının tanınması, korunması, uygulanması ve geliştirilmesi için çalışmalarımıza azim ve kararlılıkla devam edeceğiz. İhbar, tavsiye ve yardım ile ilgili 0545 446 1973 numaralı hattan bizlere ulaşmanız yeterli. Çocuk hakları alanında yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen mücadelemiz devam edecek, eğitim ve seminer çalışmalarımızı yoğun olarak gerçekleştireceğiz” dedi.

Eğitim seminerinde Av. Süreyya Kardelen Yarli tarafından Çocuğun Cinsel İstismarı, Av. Melike Kevser Bağdaş Karagöz tarafından Çocuk Koruma Kanunu, Av. Ayşe Yumuk tarafından Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme ve Av. Adeviye Arslan tarafından ise Mağdur Çocuk ve SSÇ Hakları avukat adaylarına detaylarıyla anlatıldı. Ayrıca İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürü Mehmet Akif Eker tarafından da bilgilendirme yapıldı.

Erzincan Barosu Başkanlığında düzenlenen eğitim toplantısına Erzincan Baro Başkanı Av. Adem Aktürk, Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu, Gençlik Merkezi İl Müdürü Ertuğrul Köroğlu, Çocuk Hakları Komisyonu üyeleri, avukatlar, stajyer avukatlar ve hukuk fakültesi öğrencileri katıldı.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 27 66
2. Konyaspor 27 49
3. Başakşehir 27 46
4. Fenerbahçe 27 46
5. Adana Demirspor 27 45
6. Beşiktaş 27 44
7. Alanyaspor 27 43
8. Hatayspor 27 42
9. Karagümrük 27 39
10. Kayserispor 27 38
11. Gaziantep FK 27 36
12. Galatasaray 27 35
13. Sivasspor 27 34
14. Antalyaspor 27 32
15. Kasımpaşa 27 29
16. Giresunspor 27 29
17. Göztepe 27 27
18. Altay 27 25
19. Rizespor 27 23
20. Ö.K Yeni Malatya 27 17
Takımlar O P
1. Ankaragücü 26 55
2. Ümraniye 26 52
3. Bandırmaspor 26 46
4. Erzurumspor 26 44
5. İstanbulspor 25 43
6. Eyüpspor 25 42
7. Samsunspor 25 39
8. Manisa Futbol Kulübü 26 36
9. Adanaspor 26 34
10. Boluspor 25 34
11. Tuzlaspor 25 34
12. Keçiörengücü 25 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 25 29
15. Menemen Belediyespor 26 29
16. Denizlispor 26 27
17. Altınordu 26 25
18. Bursaspor 24 24
19. Balıkesirspor 25 11
Takımlar O P
1. M.City 27 66
2. Liverpool 26 60
3. Chelsea 25 50
4. M. United 27 47
5. West Ham United 27 45
6. Arsenal 24 45
7. Tottenham 25 42
8. Wolverhampton Wanderers 26 40
9. Southampton 26 35
10. Brighton 26 33
11. Crystal Palace 27 30
12. Leicester City 24 30
13. Aston Villa 25 30
14. Newcastle 25 25
15. Brentford 27 24
16. Leeds United 26 23
17. Everton 24 22
18. Burnley 25 21
19. Watford 26 19
20. Norwich City 26 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 26 60
2. Sevilla 26 54
3. Real Betis 26 46
4. Barcelona 25 45
5. Atletico Madrid 26 45
6. Real Sociedad 26 44
7. Villarreal 26 42
8. Athletic Bilbao 26 37
9. Valencia 26 33
10. Osasuna 26 33
11. Celta Vigo 26 32
12. Rayo Vallecano 25 31
13. Elche 26 29
14. Espanyol 26 29
15. Getafe 26 27
16. Mallorca 26 26
17. Granada 26 25
18. Cadiz 26 21
19. Deportivo Alaves 26 21
20. Levante 26 18