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Ata sporu cirit, çocuklara emanet

Erzincan’da, ata sporunun gelecek nesillere aktarılması için, küçük yaştaki çocuklar at binip ve cirit öğreniyor.

ERZİNCAN 14.12.2021, 10:49 14.12.2021, 11:02
Ata sporu cirit, çocuklara emanet

Erzincan’da, ata sporunun gelecek nesillere aktarılması için, küçük yaştaki çocuklar at binip ve cirit öğreniyor.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uzun bir süre ciritten uzak kalan sporcular genellikle hafta sonu düzenlendikleri hazırlık karşılaşmalarına vatandaşlar ve cirit severler yoğun ilgi gösteriyor. Sporcular, atlarına binerek dörtnala cirit oynarken karşılaşmalar renkli görüntülere sahne oluyor. Erzincan’ın Fatih Mahallesindeki cirit sahasında düzenlenen ve çekişmeli mücadelelere sahne olurken 12 yaşındaki en küçük ciritçi ise performansıyla izleyenlerden alkış aldı. Türklerin Orta Asya’dan Anadolu’ya geldikleri dönemden bu yana oynadıkları ata sporu cirit küçük çocuklar tarafından da artık ilgi görmeye başladı. Çocukları atlı cirit sporuna yetiştiren antrenörleri ise gelecek nesillere atlı ciridi taşımak için çekirdekten gelme sporcular yetiştirdiklerini ve bu sporun çocuklar tarafından yaşatılacağını belirttiler.

Cirit sporu ile uzun yıllardır uğraşan ve kendi çocuklarını bu spora yetiştiren Metin Albayrak çocuk ve gençlere ata sporunu sevdirmek için çaba harcadıklarını belirterek, “Ata sporumuz ciridi gelecek nesillere taşımak için çekirdekten gelme sporcular yetiştiriyoruz. Burada ki çocuklar küçük yaşta atla olan bağlarını kurdukları zaman gelecekte bu sporu daha iyi yapıyorlar. Yeni sporcular yetiştirmek için çocukları teşvik ediyoruz bu işe. Çocukların atlardan korkmamalarını istiyoruz. Herkesin çocuklarını ata bindirmelerini istiyoruz. Atın fazla bir tehlikesi yok. Başka sporlar ne kadar tehlikeli ise bu atlı cirit de o kadar tehlikeli. Burada ki çocukların zaman geçtikçe ata olan sevgileri arttıkça daha da başarılı olacaklar. Bizler, bizden sonra ki nesillere bu sporu çocuklar aracılığıyla taşımak istiyoruz. Günümüzde cirit sporu git gide köreliyor, yok olmaya başlıyor ama bizler de yaşatmaya çalışıyoruz” dedi.

Ata sporuna ilgi duyduklarını ve ileride çok daha iyi cirit oynamak istediğini belirten 12 yaşında ki Yiğit Hamza Albayrak 7 yaşından beri at bindiğini 9 yaşından beri de cirit oynadığını söyledi. 8 yaşında ki Cengiz Eymen Albayrak ise 1 yıldır başladığını ancak bu sporu uzun yıllar yapacağını ve ileri de daha iyi yerlere gelmek istediğini söyledi.

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