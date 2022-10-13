ASKOM toplantısı 6 il sağlık müdürünün katılımıyla yapıldı

Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Birimi koordinasyonunda düzenlenen toplantıya, Erzincan İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, Erzurum İl Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir, Kars İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Zakir Lazoğlu, Iğdır İl Sağlık Müdürü Dr. Caner Tazegün, Bayburt İl Sağlık Müdürü Dr. İlker Hanci, Ardahan İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Erkan Özdemir, sağlık hizmetleri ve kamu hastaneleri hizmetleri başkanları, hastane başhekimleri ve il ambulans servisi başhekimleri, komuta kontrol merkezi sorumlu hekimleri ve birim sorumluları katıldı.

Toplantıda, bölgede sunulan sağlık ve acil sağlık hizmetleri değerlendirilerek, sağlık hizmetlerindeki iş birliğini artırmak ve koordinasyonu sağlamak üzere belirlenen gündem maddeleri görüşüldü.

Sağlık hizmetlerinin kalitesini arttırmak ve yapılan uygulamaların iyileştirilmesine yönelik kararlar alındı.