Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince askerlere tütün mamullerinin zararları hususunda eğitim verildi.

Erzincan İl Jandarma Komutanlığında, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Birimi tarafından 73 (rütbeli, erbaş/er) askere, tütün ve tütün mamullerinin zararları, tütün bağımlılığı, tütün dumanından pasif etkilenim, tütün bağımlılığının tedavisi ve sigara bırakma yöntemleri konularında eğitim verildi.