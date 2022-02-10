Aşıklar Şöleni ve ‘Kuyucaklı Yusuf’ adlı Tiyatro oyunu ilgiyle izlendi

Erzincan’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıldönümü münasebetiyle Erzincan Kültür Sanat etkinlikleri kapsamında Aşıklar Şöleni ve ‘Kuyucaklı Yusuf’ adlı Tiyatro oyunu düzenlendi.

İl Müftülüğü Konferans Salonu’nda gerçekleşen Aşıklar Şölenine; Valiz Mehmet Makas, Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Halil Odabaş, Erzincan eski Milletvekili Sebahattin Karakelle, Erzincan İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, Erzincan İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hüsamettin Erol, siyasi parti il temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşu müdürleri, sivil toplum kuruluşu yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Vali Makas, aşıklık ve ozanlık geleneğinin Türk Kültürü’nde büyük bir değere sahip olduğunu ifade ederek; “İlimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıldönümü münasebetiyle düzenlediğimiz ve bir hafta boyunca sürecek olan Erzincan Kültür ve Sanat Günleri etkinliklerinin devamı için tüm Erzincanlıları hep birlikte bu etkinliklere sahip çıkmaya davet ediyorum” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından; Aşık Yaşar Demiroğlu, Ozan Baki Çetin, Ozan Nihat, Aşık Mustafa Aydın, Aşık Şahin Turgutoğlu, Aşık Zakir Tekgül, Şair Sanatçı İsmail Seven, Ozan Cefakar ve Aşık Nurhani’nin sahne aldığı gecede, aşıklar bağlamaları eşliğinde hoşlama, taşlama, ve tekellüm sırasına bağlı kalarak atışma yaptılar.

Erzincan Kültür ve Sanat etkinlikleri kapsamında Trabzon Devlet Tiyatrosu oyuncuları tarafından “Kuyucaklı Yusuf” isimli tiyatro oyunu sahnelendi.

Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre Salonu’nda sahnelenen tiyatro oyununu; Vali Yardımcıları Hüseyin Remzi Konak ve Yunus Emre Temel, kaymakam adayları Erdem Yenisoy, Yunus Emre Polat ve Ayşegül Yıldırım, İl Kültür ve Turizm Müdürü Arda Heb ve çok sayıda vatandaş izledi.

Usta tiyatrocular tarafından 2 perde halinde sergilenen oyun, seyirciler tarafından beğeni topladı.