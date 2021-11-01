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Araçlarda büyük hasarlardan kaçınmak için kışlık bakım şart

Erzincan’da havaların soğumasıyla birlikte sürücüler araçlarının kışlık bakımlarını yaptırmak ve maddi zararları en aza indirmek amacıyla sanayinin ve servislerin yolunu tutuyor. Araç sürücülerinin kış bakımlarını muhakkak yaptırmaları gerektiğini ifade eden sanayi esnafı, büyük hasarlarla karşılaşmamak için araçlarının kışlık bakımlarını yaptırmaları konusunda vatandaşları uyarıyor.

ERZİNCAN 01.11.2021, 08:12
Araçlarda büyük hasarlardan kaçınmak için kışlık bakım şart

Erzincan’da havaların soğumasıyla birlikte sürücüler araçlarının kışlık bakımlarını yaptırmak ve maddi zararları en aza indirmek amacıyla sanayinin ve servislerin yolunu tutuyor. Araç sürücülerinin kış bakımlarını muhakkak yaptırmaları gerektiğini ifade eden sanayi esnafı, büyük hasarlarla karşılaşmamak için araçlarının kışlık bakımlarını yaptırmaları konusunda vatandaşları uyarıyor.

Havaların soğumaya başladığı şu günlerde sürücülerin araç bakımlarını ihmal etmemeleri konusunda uyarılarda bulunan uzmanlar, araçlardaki sıvı kontrolleri ve periyodik bakımlarının kış şartlarında araçların verimli kullanılabilmesi için şart olduğunu ifade ediyor.

Kış aylarının gelmesiyle birlikte sürücülerin araç bakımlarını ihmal etmemeleri konusunda uyarılarda bulunan uzmanlar, araçlardaki sıvı kontrolleri ve periyodik bakımlarının önemine dikkat çekiyor. Kış şartlarında araçların verimli kullanılabilmesi için kışlık bakım masrafından kaçınmaması gerektiğini anlatan oto bakım ustası Serkan Arslan, “Kış aylarının gelmesiyle birlikte işlerimiz oldukça yoğun işlerimiz kış bakımları açısında da yoğunlaşma başladı. Öncelikle antifrizlere kesinlikle bakılması gerekiyor. Antifriz bakımları olmazsa olmazımız kışın bakımlara girildiği zaman yağ filtresi, hava filtresi, polen filtresi olarak genel bakımları yapılır. Bu yaz kış dönüm noktasında çatlama yapan boruların falan hepsinin kontrolü yapılır. Bunların da değişmesi gerekenler değişir, sürücülerimiz sağlık bir şekilde kışı geçirmeleri için yapılması gereken tüm bakımlar yapılır” dedi.

"Antifriz bakımının kesinlikle yapılması gerekiyor"

Vatandaşların her zaman son noktayı beklediklerini söyleyen Serkan Arslan, “En son 11. ay derken havalar soğur o zaman bakıma geliriz. Kış gelince ilk olarak aracına müşterilerimiz bakımını yaptırmaları gerekiyor. Özellikle antifriz bakımının kesinlikle yapılması gerekiyor ve kışlık lastiklerin kesinlikle taktırmaları gerekiyor. Bunların hepsi bir etkendir. Yani kışın sağlıklı bir yolculuk yapmak istiyorlarsa öncelikle araçların antifriz bakımları, yağ, filtre ve periyodik bakımların düzenli bir şekilde yapılması gerekiyor. Normalde bunların 9’uncu ayda yapılması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Servise gelen her aracın kesinlikle ilk olarak antifriz değerlerini ölçtüklerini anlatan usta Arslan, “Antifriz araca eklediğimiz zaman kesinlikle derecesini iyi ayarlamamız gerekiyor. Piyasada satılan 30 ve 35 derece antifrizler var. Biz kesinlikle bunları tavsiye etmiyoruz eksi 75 derecelik antifrizler kullanmamız gerekiyor kışlık bakımlarda. Çünkü arabalarda su esme gibi olaylar oluyor, üzerine vatandaşlar su eklediği zaman su derecesini kış derecesini yakalaması gerekiyor bunun için antifriz derecesinin biraz yüksek dereceli olmasını tavsiye ediyoruz. Cam sularına ise antifriz suları koymalarında fayda olacaktır. Çünkü kış aylarında her hangi bir donma olayında haznede patlama olabilir. Bu bakımlar yapıldıktan sonra, yağ bakımı, hava ve yağ filtreleri lastik basınçları ve kış lastiklerini taktırmalarını öneriyoruz” şeklinde konuştu.

"500 liradan başlayıp aracımıza göre bin veya bin 500’e kadar çıkabiliyor"

Fiyat aralıklarından da bahseden Serkan Arslan, “Son günlerde aldığımız zamlardan dolayı 500 liradan başlayıp aracımıza göre bin veya bin 500’e kadar çıkabiliyor. Normal bir kış bakımında 500 lira gibi bir maliyet çıkıyor. Tabi ki bu araç sekmenine göre değişiyor. Bazı araçların yani araç kalitesi arttıkça bu fiyatlar bin 500 liraya kadar çıkabiliyor” diye konuştu.

Son olarak sürücülere bir uyarıda daha bulunan Arslan, “Su eksilten arabanın kesinlikle bu sorunun neden yaşandığının araştırılması gerekiyor. Çünkü bugün senin kaçağın küçüktür bir bardak veya yarım litre su eksiltmiş olabilir ama kış zamanında bu kaçak artabilir bir anda su biterse de motor gibi büyük bir masraf çıkartabilir. Araçlardaki yağ ve su eksiltmesi gibi en ufak sorunlarda uzmanlara danışması gerekiyor. Bazı vatandaşlar, internet ve sosyal medyada araştırmaya çalışıyor ama oradaki bilgiler sağlıklı değil. Bizim kadar bilgilerini kimse internet üzerinde paylaşmaz. Bir uzmana geldiklerinde kaçakların nereden geldiğini neden sebep olduğunu zamanla oluşan zararları gereken en makul şekilde doğru yere doğru şekilde hizmet verebiliyoruz” diye anlattı.

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