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Arabanın motoruna sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı

Erzincan’da bir aracın motoruna sıkışan kediyi, itfaiye ekipleri uzun çaba sonucu kurtardı.

ERZİNCAN 21.10.2021, 13:08
Arabanın motoruna sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı

Erzincan’da bir aracın motoruna sıkışan kediyi, itfaiye ekipleri uzun çaba sonucu kurtardı.

Erzincan merkez Karaağaç Mahallesi’nde Buğday meydanında park halinde duran kamyonetin motorundan kedi sesi geldiğini fark eden vatandaşlar, kendi imkanlarıyla sıkışan kedi yavrusunu çıkaramayınca durumu itfaiyeye bildirdi. Aracın başına gelen itfaiye ekipleri yaptıkları çalışma sonucunda kediyi sıkıştığı motordan yara almadan kurtardı. Böyle hadiselerin kötü sonuçlar doğurmaması için, araçların çalıştırılmadan önce kontrol edilmesi gerektiği söylendi.

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