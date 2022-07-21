Arabanın kapısına sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı

Erzincan’da bir cipin kapısının menteşe kısmına sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Merkeze bağlı Nermi Tombul Caddesi üzerinde park halinde ki aracına binmek üzereyken arabanın kapısını açtığı esnada kedi sesi duyan Erkan Tanrıverdi yavru kedinin kapının menteşe kısmına sıkıştığını gördü. Araç sahibi Tanrıverdi ve çevredekiler bir süre kediyi sıkıştığı yerden kurtarmaya çalıştı. Kendisinin ve çevredekilerin çabaları yetersiz kalınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bir süre inat eden yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Daha sonra olaya müdahale etmek için gelen itfaiyenin kurtarma aracının arka teker kısmına kaçan kedi oradan da kurtarıldı. Havanın sıcak olmasından dolayı yavru kedinin baş kısmı yıkanarak su verildi. Herhangi bir yarası bulunmayan kedi tekrardan caddeye salınırken araç sürücüsü Erkan Tanrıverdi, “Markete gitmek için arabayı park ettim. Ses gelince ben tekerin altıda kaldı zannettim. Arkadaşımla baktık arabanın altında bir şey yok. Kapıyı açınca diğer arkadaş gördü ki sıkışmış. Biz de kendi imkânlarımızla da yapamadık. İtfaiyeye haber verdik, sağ olsun hemen geldi kurtardılar. En azından kedinin herhangi bir yarası falan da yok, sevindik” dedi.

‘Arabalar yaz aylarında da çalıştırmadan önce kontrol edilmedi’

Kediler kışın üşüdükleri için, yazın da sıcaktan dolayı gölge bir yer aradıkları için araçların altından motor kısmına veya aracın başka bir bölmesine giriyorlar. Ekipler de bu gibi durumlarda olumsuz sonuçların olmaması için sadece kış aylarında değil yaz aylarında da sürücülerin araçlarına binmeden önce kontrollerini yapmaları konusunda uyarı da bulundu.