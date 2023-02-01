“Ara Tatil Gençlik Kampı” sona erdi

Erzincan İl Müftülüğü Gençlik Hizmetleri Koordinatörlüğünce düzenlenen “Ara Tatil Gençlik Kampı” yoğun geçen bir haftanın ardından sona erdi.

Gülabibey Diyanet Gençlik Merkezinde ve Hafız Mehmet Aydın Gençlik Merkezinde 75 öğrenci için hazırlanan ve 1 hafta süre ile devam eden gençlik kampında, ilköğretim seviyesindeki öğrencilerin ruh fikir ve gönül dünyalarının gelişimi ve tatil döneminde nitelikli zaman geçirebilmeleri için özenle hazırlanan bir eğitim programı uygulandı.

Öğleden önceki saatlerde Kur’an-ı Kerim dersleri, temel dini bilgiler ve peygamber efendimizin gençlik hayatının işlenildiği dersler, öğle yemeği ikramı, namaz saatleri, dinlenme ve teneffüslerle beraber, öğleden sonraları da film-belgesel saatleri, oyun eğlence saatleri, âdâb dersleri gibi birçok faydalı etkinliklerle takviye edildi.

Erzincan İl Müftülüğü görevlileri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü öğretmenleri, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi öğretim görevlileri, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü gençlik liderleri, Erzincan Belediyesi yetkilileri ve uzman misafirlerin öğretim programında gönüllü olarak görev aldığı gençlik kampı, Pir-i Sami Hazretleri Türbe Camiinde yapılan kapanış programı ile sona erdi.

İlan edildikten kısa bir süre sonra kayıtları dolan kamp faaliyetine katılan öğrenciler ve velileri böylesi geniş çaplı ve oldukça verimli bir organizasyonu hazırladıklarından dolayı Erzincan Müftülüğüne ve emeği geçen gençlik hizmetleri çalışanlarına teşekkürlerini ilettiler.

İl Müftülüğünün yanı sıra gençlik hizmetlerinin tüm faaliyetlerinde gönüllü olarak katkı sağlayan EBYÜ, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Erzincan Belediyesi’ne de teşekkürlerini ve memnuniyetlerini ileten öğrenci aileleri ve müftülük gençlik koordinatörlüğü birimi, bu programları, yaptıkları hayırlar vesilesiyle daima destekleyen Erzincanlı hayırseverler için dualar ettiler.