Antika tutkunu esnaf, biriktirdiği binlerce eser ile müze açmak istiyor

Erzincan’da esnaf Hasan Akın, başladığı hobi sayesinde yüz binlerce antika ve nostalji eser biriktirdi. Akın, bugüne kadar biriktirdiği antika eşya ve nostaljik ürünleri iş yerinde sergiliyor.

Erzincan Merkez İnönü Mahallesi’nde esnaflık yapan 55 yaşındaki Hasan Akın, 14 yıl önce ikinci el eşya alım satım işi yapmaya başladı. Eşyalarla birlikte gelen antika ve nostalji ürünleri de hobi olarak almaya başlayan Hasan Akın, yaklaşık 14 yılda yüz binlerce eser biriktirerek iş yerinde sergilemeye başladı. Hobi olarak başlayan antika eser merakı daha sonra tutkuya dönüştü. Akın, zaman içerisinde çok sayıda antika eşya ve nostaljik ürüne sahip oldu. İl dışından da yoğun talep gördüğünü belirten Akın, satmaktan ziyade daha çok biriktirip müze açmak istiyor.

‘İş yerinde 300 yıllık antika eser bulunuyor’

İleride kendine ait küçük bir müze açmayı hedefleyen Esnaf Hasan Akın, iş yerinde her türlü nostaljik eşyanın olduğunu ifade ederek, “1981 yılından beri esnaflık yapıyorum. 2008 - 2009’dan beri de ikinci el ev eşyası işi ile uğraşıyorum. İşimle uğraşırken nostaljik malzemelerden, ürünlerden denk geldikçe aldım. Hobi olarak başlamıştım ama gittikçe çoğaldı. Şimdi küçük bir antikacı gibi oldum. İleride de nasip olursa, düşüncemiz müze yapmak. 200 yıllık olan var, 300 yıllık olan var. 100 yıllık 70-80 yıllık malzemeler var. Başka şehirlerden de gelip giden çok oluyor. Para ile de satıyorum, para karşılığında da eşya bulduğumda alıyorum ama şuan daha çok amacım biriktirmek. Biriktirmeyi daha çok seviyorum, çünkü koleksiyonu seviyorum. Hobi olarak yapıyorum daha çok” diye konuştu.