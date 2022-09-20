Anne ve yavru ayıların Munzurlarda kameraya yansıyan neşeli anları belgeselleri aratmadı

Erzincan ile Tunceli arasında kalan Munzur Dağlarında doğaya çıkan fotoğrafçılar tarafından videoya kaydedilen anne ayı ve 2 yavrusunun neşeli anları belgeselleri aratmadı.

Zengin florası ve endemik türleriyle öne çıkan, yaban hayatı açısından öneme haiz olan Munzur Dağları, yaban keçisi, ayı, kurt, tilki, vaşak, su samuru ve domuz gibi pek çok hayvana ev sahipliği yapıyor. Yaban hayatını gözlemlemek ve fotoğraflamak için zaman zaman fotoğrafçıların kilometrelerce yolu kat edip yürüme gittikleri Munzurlarda anne ayı ve 2 yavrusu objektiflere yansıdı.

“2 yavru ayı dakikalarca kıyasıyı güreşti”

Erzincan’ın Tatlısu köyünün üst tarafında ki Munzur Dağının eteklerinde anne ve 2 yavru ayı görüntülendi. İnsanları fark etmeyen anne ayı yeşil çimenlerle karınlarını doyururken yavru ayılar ise güreşerek oyun oynamanın keyfini yaşadılar. Dakikalarca birbirlerine üstünlük kurmak için güreşen iki sevimli ayının anları belgesellik görüntü oluşturdu.

Yaklaşık 10 dakika güreşip oyun oynayan yavru ayılar daha sonra annelerinin yanına koştular.

Bir süre sonra suyun aktığı dereye gitmek için yol alan ayı ailesi uzaktan insanları fark ettiler. Bunun üzerine havadan da görüntülenen ayı ailesi dronu tehlike olarak algılayarak ağaçlık alana doğru uzaklaştılar.