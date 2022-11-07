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Anne ayı ve 2 yavrusu dron ile görüntülendi

Erzincan’ın Tercan ilçesinde dağlık arazide anne ayı ve 2 küçük yavrusu, dron ile havadan görüntülendi.

ERZİNCAN 07.11.2022, 10:46
Anne ayı ve 2 yavrusu dron ile görüntülendi

Erzincan’ın Tercan ilçesinde dağlık arazide anne ayı ve 2 küçük yavrusu, dron ile havadan görüntülendi.

Yiyecek bulmak için inlerinden doğaya çıkan anne ayı ve 2 küçük yavrusu dron kamerasına yansıdı. Dron ile anne ve yavru ayılar bir süre takip edilerek bu anları kayıt altına alındı. Havadan görüntülenen ayı ailesi dronu tehlike olarak algılayarak ağaçlık alana doğru uzaklaştılar.

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