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Anız yangını korkuttu
Erzincan’da arazide çıkan anız yangını korkuttu.
ERZİNCAN 20.09.2022, 19:43
Erzincan’da arazide çıkan anız yangını korkuttu.
Erzincan merkez Yalnızbağ Köyaltı mevkiinde meydana gelen yangında, arazide bulunan kuru otlar tutuştu. Rüzgarın etkisiyle alevler geniş alana yayılmaya başlarken iki itfaiye aracıyla yangına müdahale edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Soğutma çalışmasının ardından itfaiye ekipleri yangın mahallinden ayrılırken tahkikat başlatıldı.
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